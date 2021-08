Nastolatki mogą się szczepić nową szczepionką na COVID-19. Co wiemy o Spikevax od Moderny?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obecnie osoby niepełnoletnie mogą szczepić się przeciwko COVID-19 preparatem Spikevax firmy Moderna. Wcześniej osoby poniżej 18. roku życia mogły korzystać jedynie ze szczepionek Pfizera. Pod koniec lipca Europejska Agencja Leków (EMA) zezwoliła na dopuszczenie do użytku dla tej grupy wiekowej kolejnego środka, który chroni przed zakażeniem koronawirusem. Co o nim wiemy?

Spikevax – jak działa nowa szczepionka przeciwko COVID-19 dla młodzieży?

Spikevax (a właściwie COVID-19 Vaccine Moderna – bo tak brzmi pełna nazwa tego preparatu) jest szczepionką mRNA i wymaga zażywania dwóch dawek (po 0,5 ml) w odstępie 28 dni. Wkłuwa się ją w mięsień górnej części ramienia.

Substancją czynną jest w niej mRNA kodujące białko szczytowe wirusa SARS-CoV-2, które pobudza organizm do wytworzenia przeciwciał przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (stymuluje naturalne mechanizmy obronne układu odporności).

Co wchodzi w skład szczepionki Spikevax?

lipid SM-102

cholesterol



1,2-distearylo-sn-glicero-3-fosfocholina (DSPC)

glikol 1,2-dimirystylo-rac-glicero-3-metoksypolietylenowy o masie cząsteczkowej 2000 (PEG2000 DMG)

trometamol

chlorowodorek trometamolu

kwas octowy

octan trójwodny sodu

sacharoza

woda do wstrzykiwań

Przeciwwskazaniem do stosowania tej szczepionki jest uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z jej składników (ryzyko za każdym razem ocenia indywidualnie lekarz).

Spikevax – skuteczność, działania niepożądane i przeciwwskazania

Do działań niepożądanych zdarzających się częściej niż u jednej na 10 osób w przypadku Spikevax zalicza się: ból głowy, nudności i wymioty, obrzęk pod pachą, gorączkę, dreszcze, silne zmęczenie lub ból i obrzęki w miejscu wstrzyknięcia. U mniej niż jednej na 10 osób dochodzi do wysypki, zaczerwienienia lub pokrzywki po szczepieniu.

Większość z takich objawów ma nasilenie łagodne lub umiarkowane i ustępuje w ciągu kilku dni.

Badania z udziałem ponad 3 tys. osób w wieku od 12 do 17 lat potwierdziły, że skuteczność Spikevax w tej grupie wiekowej jest podobna jak w przypadku osób dorosłych szczepionych Moderną i wynosi około 94,1 proc.

Statystyki szczepień w Polsce. Ponad 35,4 mln w pełni zaszczepionych

W Polsce przeciwko SARS-CoV-2 zaszczepiło się już 35,4 mln osób, zutylizowano 161 555 z ponad 46 mln dawek, które dotarły do naszego kraju (w tym ponad 36 mln, które dotąd dostarczono do punktów szczepień). Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że do tej pory zgłoszono łącznie 14 354 niepożądane odczyny poszczepienne).

Do połowy sierpnia tylko w Warszawie zaszczepiła się nieco ponad połowa ze 120 tys. uczniów, którzy mogą skorzystać ze szczepionek na COVID-19. Nie ma jeszcze dokładnych wytycznych do rozpoczęcia akcji szczepień w szkołach. Na szczegółowy plan działań w tej kwestii trzeba poczekać do końca wakacji. Na początku roku szkolnego mają zostać ogłoszone dalsze informacje na ten temat.

