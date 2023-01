Nowa mutacja COVID-19 wykryta w Polsce. Kraken to najbardziej agresywny podwariant Omikronu

Dwa przypadki nowego subawriantu SARS-CoV-2 wykryto w województwie łódzkim. Pacjenci są już zdrowo jednak nie wiadomo, gdzie potencjalnie mogli złapać wirus. XBB.1.5 potocznie zwany Krakenem występował dotychczas m.in. w Danii, Francji, Austrii, Holandii czy u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech. Wydawało się więc kwestią czasu aż wirus dotrze do Polski.

Kraken w Polce. Czy wirus jest niebezpieczny?

Subwariant XBB.1.5 uchodzi za bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe odmiany wirusa. Jednak wirusolodzy nie przewidują, żeby infekcja Krakenem wywoływała ciężkie objawy COVID-19. XBB.1.5 nie ich zdaniem tak niebezpieczny, jak wariant Delta. Przypomina raczej objawy, które wywołują inne warianty Omikronu.

Jeszcze niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że odmiana ta nie stanowi on istotnego zagrożenia dla Europy. Przyznał jednak, że Kraken może stać się wariantem dominującym na wiosnę. Wariant ten okazał się bardzo problematyczny na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze niedawno odpowiadał za ok. 40% przypadków zachorowań.

Objawy zakażenia wariantem XBB.1.5

Objawy nowej mutacji XBB 1.5 najczęściej powodują katar, ból głowy, ból gardła czy suchy kaszel. Mogą przypominać przeziębienie lub zapalenie zatok. Objawom rzadko kiedy towarzyszy wysoka temperatura ciała czy bóle mięśni.

Wstępne dane wskazują, że szczepionki dają ochronę przed ciężkim przebiegiem COVID-19 oraz zgonem, również spowodowanym XBB.1.5. Wiadomo jednak, że nie zapobiegają zakażeniu. Nowy podwariant Omikronu jest zagrożeniem również dla ozdrowieńców oraz dla osób w pełni zaszczepionych.

Skąd wziął się Kraken?

Wirus po raz pierwszy zauważony w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych w okolicach Nowego Jorku i Connecticut. XBB.1.5 rozprzestrzenił się na co najmniej 29 krajów. Jest najbardziej zakaźną formą Omikrona do tej pory. „Spodziewamy się kolejnych fal infekcji na całym świecie, ale to nie musi przekładać się na kolejne fale śmierci” – ppowiedziała jakiś czas temu Maria Van Kerkhove, epidemiolog, ekspert WHO w sprawie Covid-19.

Aktualnie w Polsce notuje się 687 przypadków koronawirusa, w tym 165 ponownych zakażeń. Minionej doby zmarło 15 osób z COVID-19. W kraju wykonano 5416 testów w kierunku SARS-CoV-2.

