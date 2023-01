Jest nowy lek na COVID-19. Chroni przed ciężkim przebiegiem choroby

Pacjenci chorzy na COVID-19 otrzymają wkrótce nowy lek przeciwwirusowy, który chroni przed ciężkim przebiegiem choroby. Chodzi o VV116, którego działanie porównywane jest do leku przeciwwirusowego stosowanego w leczeniu zakażeń koronawirusem o ciężkim przebiegu o nazwie Paxlovid. Wyniki badań chińskich naukowców zostały opublikowane w New England Journal of Medicine.

Jak poinformowali naukowcy, VV116 przeszedł trzecią fazę badań. W badaniu wzięło udział 380 osób, które przyjmowały lek przez pięć dni. Druga grupa, podobnej wielkości przyjmowała w tym czasie dostępny na rynku lek Paxlovid. Okazało się, że pacjenci przyjmujący VV116 wyzdrowieli o jeden dzień szybciej, po 4 dniach, niż ci, którzy przyjmowali Paxlovid. U około 98 proc. pacjentów w ciągu czterech tygodni nie rozwinął się COVID-19 o ciężkim przebiegu. W przypadku pacjentów leczonych Paxlovidem zdarzały się nawroty objawów po kilku dniach lub tygodniach po zakończeniu leczenia. „Badanie było sukcesem. Nasz lek, wygląda na równie dobry, jak Paxlovid, ale daje mniej skutków ubocznych” – wskazał współautor badania Ren Zhao, profesor w Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, w komunikacie prasowym. Mniej skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem leku Badanie wykazało mniej zgłoszonych skutków ubocznych u pacjentów, a także mniej reakcji z innymi lekami m.in. na nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu czy bezsenność. O połowę mniej pacjentów leczonych VV116 miało podwyższony poziom trójglicerydów niż w przypadku leczenia Paxlovidem. Wskazano również, że Paxlovid może powodować uszkodzenie wątroby, u osób, które mają problemy z wątrobą. Może również reagować negatywnie ze statynami stosowanymi w leczeniu wysokiego cholesterolu i lekami nasercowymi. Takiego działania w przypadku VV116 nie wykazano. VV116 będzie skuteczny w leczeniu najnowszych mutacji koronawirusa VV116 to lek przeciwwirusowy, który powstrzymuje replikację wirusa. Ma działać na różne mutacje koronawirusa, także na nowe warianty. Konieczne są jednak dalsze badania. VV116 nie został jeszcze zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków. „Potrzeba więcej badań, w większej, bardziej zróżnicowanej grupie pacjentów, aby zobaczyć, jak lek radzi sobie z wariantami Omikron, które pojawiły się od czasu przeprowadzenia badania” – eksperci medyczni. Czytaj też:

