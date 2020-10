Quiz z wiedzy o koronawirusie. Ile wiesz o COVID-19?

Pierwszy przypadek COVID-19 zanotowano w Polsce 4 marca 2020 roku. Z czasem ten rodzaj koronawirusa nazwano SARS-CoV-2, a chorobę przez niego wywoływaną właśnie COVID-19. SARS-CoV-2 jest siódmym rodzajem koronawirusa, o którym wiadomo, że wywołuje chorobę wśród ludzi. Innymi znanymi rodzajami koronawirusów są SARS-CoV-1, nazywany w skrócie SARS, który powoduje ciężki ostry zespół oddechowy oraz wirus MERS-CoV, czyli bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej.

COVID-19: najważniejsze informacje

Pierwszy przypadek COVID-19 na świecie zanotowano w Chinach 7 stycznia 2020 roku. Wśród objawów choroby znajdują się: gorączka (co najmniej 38℃), suchy i bardzo męczący kaszel, ból gardła, kichanie i katar, czasowa utrata węchu. A na bardziej zaawansowanym etapie choroby duszności. Nie są to objawy charakterystyczne, łatwo je pomylić m. in. z grypą.

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, osiada na powierzchniach, dlatego bardzo ważne jest zachowanie ostrożności w kontakcie z innymi osobami i dbanie o higienę rąk.

Czy twoja wiedza o koronawirusie jest aktualna? Czy wiesz, jak postępować, by uniknąć zarażenia i co robić, gdy podejrzewasz, że możesz mieć COVID-19? Sprawdź się w naszym quizie!

Quiz o koronawirusie

QUIZ:

Ile wiesz o koronawirusie? QuizCzytaj też:

Pandemia COVID-19. Czy koronawirus stanie się endemiczny?