Kaszel koronawirusowy (covidowy): jak się objawia i jak go rozpoznać?

Kaszel koronawirusowy to bez wątpienia uporczywy objaw, który pozwala jednak łatwiej rozpoznać chorobę. Jak wynika ze statystyk, kaszel covidowy występuje u około połowy osób zarażonych koronawirusem.

Kaszel koronawirusowy (covidowy): objawy

Kaszel koronawirusowy jest:

suchy

uporczywy

często powoduje zadyszkę

często powoduje duszności

A czym tak właściwie są duszności, o których mówi się w kontekście kaszlu koronawirusowego? Duszności objawiają się tym, że:

nie możesz złapać głębszego oddechu

zanim skończysz jeden oddech, już musisz brać drugi

czujesz ucisk w klatce piersiowej

musisz ciężej „pracować”, by wziąć jeden wdech i wydech

Suchość i uporczywość kaszlu pojawiają się na skutek podrażnienia tkanki płucnej przez wirusa. Kaszlowi covidowemu często też towarzyszą bóle mięśni. Natomiast zadyszka pojawia się w miarę postępu choroby, gdy tkanka płucna wypełnia się płynem, a organizm mimo wszystko stara się uzyskać wystarczającą ilość tlenu.

Pacjenci często określają kaszel koronawirusowy jako „niesatysfakcjonujący”, nieprzynoszący efektów. Podczas suchego kaszlu nie dochodzi bowiem do wytworzenia flegmy i nie udrażnia on dróg oddechowych. Kaszel suchy zaczyna się w tylnej części gardła, a kaszlący wydaje szorstki dźwięk.

O co może zapytać cię lekarz?

Lekarz, do którego zwrócisz się o poradę w sprawie niepokojącego objawu zapyta o to:

Jak długo utrzymuje się kaszel?

Jak byś go określił: suchy, mokry, głośny, cichy?

Kiedy kaszel jest najbardziej intensywny? W ciągu dnia, wieczorem czy rano?

Czy kaszel wywołuje inne objawy, takie jak wymioty, zawroty głowy, bezsenność?

Czy kaszel przeszkadza ci w wykonywaniu codziennych czynności? Jest uporczywy, wyniszczający, denerwujący?

Czy kaszel covidowy daje pewność, że masz koronawirusa?

Należy zaznaczyć, że objawy suchego kaszlu mogą jedynie wskazywać na wystąpienie koronawirusa, a nie to potwierdzać. Zwłaszcza że kaszel suchy z podobnymi objawami towarzyszącymi występuje również przy grypie. Ponadto, jeśli przy koronawirusie wystąpi również nadkażenie bakteryjne, kaszel suchy może się zamienić w mokry, a to z kolei może zmylić pacjenta. Bo choć u połowy chorych występuje właśnie kaszel suchy, jedna trzecia mierzy się z kaszlem mokrym. Jedynym więc sposobem na upewnienie się, czy kaszel został spowodowany przez koronawirusa jest wykonanie testu.

Jak radzić sobie z kaszlem koronawirusowym?

Najpierw zawsze należy skonsultować się z lekarzem, który wskaże, jakie leki przyjmować. W sprawieniu, by kaszel koronawirusowy nie był tak uporczywy, pomoże spanie w pozycji na boku lub siedzenie w pozycji wyprostowanej. Możliwe jest także – również po konsultacji z medykiem – stosowanie domowych sposobów. Wśród nich warto wymienić m. in. picie naparów z siemienia lnianego czy syropu z cebuli.

Jeśli oprócz kaszlu bardzo często towarzyszy ci wrażenie, że nie możesz złapać tchu, pomoże odpowiednie nawilżenie pokoju – regularne jego wietrzenie, ustawienie na kaloryferach mokrych ręczników i częste picie wody, które nawilży błony śluzowe gardła. Nie jest za to wskazane używanie wentylatorów lub klimatyzacji, ponieważ mogą one spowodować rozprzestrzenianie się wirusa.

Co jeszcze może pomóc? Oddychanie powoli w taki sposób, jak byś dmuchał świecę. Powolny wdech nosem i wydech ustami złączony w „dziubek”. Oddychaj, siedząc jednocześnie w pozycji wyprostowanej, lekko wychylając się do przodu. Możesz sobie pomóc, opierając dłonie na kolanach. Choć to nie najłatwiejsze w takiej sytuacji, staraj się nie panikować.