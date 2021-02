Dlaczego często rano budzisz się i kichasz? Poznaj odpowiedź!

Przyczyn codziennego porannego kichania może być kilka. Sprawdź, czy któraś z nich pojawia się u ciebie!

Przyczyny porannego kichania

Sezonowe alergie

Alergiczny nieżyt nosa prowadzi do nadwrażliwości na roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt i zarodniki grzybów. Poranne kichanie może również być objawem reakcji alergicznej na skład poduszki lub nawet zawartości materaca. Objawy nasilają się rano, ponieważ w czasie snu jama nosowa jest dłużej narażona na działanie czynników wywołujących reakcję alergiczną.

Zbyt suche powietrze w pokoju

Długotrwała ekspozycja na działanie suchego powietrza, np. z powodu klimatyzacji lub zbyt mocno odkręconego ogrzewania może spowodować wysuszenie nosa, a w konsekwencji i poranne kichanie.

Zapalenie zatok

Również zapalenie zatok może się przyczyniać do porannego kichania. Na skutek przebudzenia zaburzona zostaje wyściółka nosa, co wyzwala przepływ śluzu.

Foticzny odruch kichnięcia

Z foticznym odruchem kichnięcia mamy do czynienia, gdy na skutek narażenia na działanie słońca lub ekspozycji na jasne światło dochodzi do trudnego do opanowania kichania.

Naczynioruchowy nieżyt nosa

Naczynoruchowy nieżyt nosa to stan zapalny błon wewnętrznych tego narządu. Często powoduje napad kichania na skutek zmian temperatury lub zmiany aktywności odpornościowej organizmu podczas snu. W takich przypadkach nagła poranna ekspozycja na cieplejsze/zimniejsze temperatury może powodować odruch kichania.

