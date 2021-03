Światowy Dzień Nerek – badaj nerki, ocal życie

Wiele z tych osób może nie być świadomych problemu do momentu, w którym stan ich zdrowia jest na tyle poważny, że wymaga leczenia nerkozastępczego w postaci dializoterapii lub przeszczepienia nerki. Warto pamiętać o regularnych badaniach profilaktycznych w kierunku przewlekłej choroby nerek, bo jej wczesne wykrycie może ocalić życie.

Kto jest szczególnie narażony na choroby nerek?

Szczególnie narażone na niewydolność nerek są osoby z cukrzycą, pacjenci z nadciśnieniem tętniczym oraz chorujący na chorobę wieńcową. Ważne, gdy jesteśmy w grupie ryzyka, aby regularnie, co najmniej raz do roku, wykonywać podstawowe badania przesiewowe – badanie moczu i badanie stężenia kreatyniny. Wczesna diagnostyka jest w stanie ochronić nas przed zachorowaniem.

Przewlekła choroba nerek to obecnie jedno z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych. Choroba ma charakter postępujący –prowadzi do pogarszania się czynności nerek. Kiedy narząd przestaje pracować, pacjent wymaga leczenia nerkozastępczego. Dializy są jego najpowszechniejszą formą, zabiegiem ratującym życie. W Polsce dializowanych jest ponad 20 tys. osób.

– Przewlekła choroba nerek, nazywana dziś cichą epidemią, może rozwijać się bezobjawowo nawet przez 20-30 lat. W Polsce choruje na nią około 4 miliony osób, z czego aż 95 proc. może nie zdawać sobie z tego sprawy. Dlatego aby uchronić się przed osiągnięciem ostatniego stadium choroby, tak ważne są regularne badania, gdy można jeszcze interweniować – mówi dr hab. n. med. Szymon Brzósko, nefrolog, dyrektor medyczny DaVita Polska, posiadającej 66 ośrodków dializ w naszym kraju.

Wiedza może ustrzec przed chorobą

Celem wspomnianych podstawowych badań jest sprawdzenie stanu zdrowia naszych nerek i wykrycie ewentualnych niepokojących parametrów. Zbyt późno rozpoznana i nieleczona choroba nerek może, niestety, doprowadzić do całkowitej ich niewydolności. Sygnałem wskazującym na konieczność pogłębionej konsultacji naszego stanu zdrowia z lekarzem POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), który może nas skierować do nefrologa, jest występowanie białka w moczu i/lub podwyższone stężenie kreatyniny we krwi (eGFR< 60 ml/min).

– Marzec jest miesiącem nerek. Należy zwiększać świadomość Polaków na temat chorób nerek i konieczności dbania o nie. Nerki nie bolą, a stopniowa utrata ich prawidłowej funkcji nie daje niepokojących objawów. W naszym kraju nie wykonuje się badań profilaktycznych w kierunku przewlekłej choroby nerek. Wiele osób umiera na tę chorobę, nie mając tego świadomości, dlatego warto samemu dbać o regularne badania, które zawczasu mogą ostrzec przed niebezpieczeństwem – wyjaśnia Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych (OSOD).

Jak zapobiegać chorobom nerek?

Co zrobić, by ustrzec się przed zachorowaniem lub trafić do specjalisty, gdy jeszcze nie jest za późno? Ważne, by wszelkie niepokojące sygnały wykryć jak najwcześniej. Choć choroby nerek często rozwijają się bezobjawowo, istnieją pewne symptomy, które mogą nas w porę zaalarmować, tj. obrzęki wokół oczu, podudzi, stóp i kostek, pieniący się mocz, częste oddawanie moczu, tzw. częstomocz, zmieniony kolor/zapach moczu.