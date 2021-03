Pulmonolog: czym się zajmuje i jakie wykrywa choroby?

Pulmonolog zajmuje się diagnostyką układu oddechowego. Diagnozuje i leczy choroby oskrzeli i płuc, takie jak zapalenia, astma, mukowiscydoza. Co trzeba wiedzieć o tej specjalizacji medycznej?

Pulmonolog – co to za lekarz?

Pulmonolog to specjalista od chorób płuc. W jego kompetencjach leży diagnostyka, leczenie i profilaktyka wszelkich schorzeń płucnych. Pulmonolog zwykle specjalizuje się w leczeniu dzieci albo dorosłych, może mieć również podwójną specjalizację w kierunku wykrywania alergii, która powoduje schorzenia układu oddechowego Wtedy mówimy np. o pulmonologu dziecięcym-alergologu.

Kiedy wybrać się do pulmonologa?

Na wizytę u pulmonologa trzeba wybrać się w przypadku wyraźnych niepokojących sygnałów ze strony układu oddechowego. Mogą to być duszności, bezdechy senne, przewlekłe stany zapalne. Każdy z poniższych objawów powinien skłonić nas do wizyty u pulmonologa:

zaburzenia oddychania

duszności i kłopoty ze złapaniem głębszego oddechu

ból i kłucie w klatce piersiowej

szybkie męczenie organizmu

bezdechy senne



nawracające stany zapalne chorób płuc

krwioplucie

Jakie choroby wykrywa pulmonolog?

Lekarz diagnozuje następujące schorzenia:

zapalenia oskrzeli

zapalenia płuc



astmę

gruźlicę

odmę płucną

mukowiscydozę

pylicę płuc

raka płuc

sarkoidozę

przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

obturacyjny bezdech senny (OBPS)

W przypadku zdiagnozowania którejś z poniższych chorób specjalista zleca dodatkowe badania (np. testy wziewne, rentgen płuc) i wdraża odpowiednie leczenie.

Jak wygląda wizyta u pulmonologa?

Pulmonolog przeprowadza wywiad medyczny, sprawdzając, czy w rodzinie występowały choroby płuc takie jak astma, mukowiscydoza, nowotwory. Niektóre z nich są dziedziczne (np. astma czy nowotwory). Zapyta również o środowisko, w jakim żyje pacjent, charakter wykonywanej pracy i o leki, jakie przyjmuje. Następnie osłucha go za pomocą stetoskopu. Na podstawie wywiadu medycznego i badania zleca dalsze postępowanie.

Badania, które wykonuje pulmonolog

Lekarz może również wykonać spirometrię, badanie, które polega na sprawdzeniu objętości i pojemności płuc oraz przepływów płucnych. Takie badanie przeprowadza się w pozycji siedzącej. Pacjent wdmuchuje i wydmuchuje powietrze do specjalnego ustnika, który jest podłączony do komputera. Lekarz monitoruje parametry, a następnie na ich podstawie odczytuje wyniki.

Pulmonolog może także wykonać bronchoskopię, zabieg diagnostyczny lub leczniczy. Wykonuje się go za pomocą bronchoskopu, urządzenia, które wprowadza się do tchawicy przez usta lub nos. Pomaga ono oddesać zalegającą w układzie oddechowym wydzielinę lub usunąć ciało obce.

W zależności od tego, jaką diagnozę postawi pulmonolog, kieruje pacjenta na dalsze badania. Może zalecić wykonanie testów skórnych, wziewnych, morfologię, wizytę u alergologa, chirurga, wystawić skierowanie do sanatorium.

Pulmonolog dziecięcy

Pulmonolog dziecięcy leczy pacjentów do 18. roku z chorób wrodzonych oraz tych, które pojawiają się w trakcie rozwoju. Jeżeli dziecko przedszkolne często łapie infekcje, męczy je kaszel albo duszność, rodzice powinni udać się do pulmonologa. Powinni zrobić to również rodzice dziecka, u którego podejrzewana jest alergia.

Alergia może powodować wiele problemów z układem oddechowym. Wywołuje kaszel, powoduje nawracające zapalenia oskrzeli czy płuc. Może objawiać się również wodnistym i przewlekłym katarem, częstym kichaniem, nieustannie zatkanym nosem. U dzieci bywa powiązana z przerostem migdałka gardłowego. U niektórych osób może powodować problemy z nabraniem głębszego oddechu.

Jeśli pulmonolog podejrzewa, że za problemy z oddychaniem odpowiada alergia, kieruje pacjenta na testy wziewne prowokacyjne i testy skórne. Przepisuje również leki łagodzące objawy alergii.

Czy wizyta u pulmonologa jest płatna?

Jeśli pacjent otrzyma skierowanie od pediatry, internisty czy lekarza rodzinnego, wizyta u pulmonologa odbywa się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na taką wizytę niestety trzeba dość długo poczekać, nawet kilka miesięcy. Jeśli powinna odbyć się wcześniej, trzeba rozważyć udanie się do prywatnej placówki medycznej. Wtedy wizyta może być nawet z dnia na dzień, ale trzeba za nią zapłacić. Zwykle jest to koszt ok. 200 złotych.

