Nitkowanie zębów może mieć dobry wpływ na... mózg! Dlaczego warto czyścić je z 5 stron?

Choć ze statystyk wynika, że zaledwie 16 proc. ludzi regularnie czyści zęby za pomocą nici dentystycznej, to wbrew pozorom czynność ta może mieć dużo większe znaczenie dla naszego organizmu niż dotąd sądzono. Nie chodzi jednak tylko o stan naszej jamy ustnej.

Dzięki wyrobieniu sobie tego nawyku można sprawić, że nasz mózg będzie działał sprawniej i będzie w mniejszym stopniu narażony na zmiany neurodegeneracyjne, które mogą prowadzić m.in. do choroby Alzheimera i upośledzenia procesu przyswajania informacji.

Zęby należy czyścić z 5 stron. Tylko nitkowanie może w tym pomóc

Mało kto zdaje sprawę z tego, że nasze zęby mają aż... 5 stron i należy je czyścić nie tylko od zewnętrznej i wewnętrznej strony, ale także po 2 bokach (z prawej i z lewej) oraz z góry. Właściwą higienę przestrzeni międzyzębowych może zapewniać głównie nitkowanie, ponieważ nawet nowoczesne szczoteczki elektryczne nie zawsze są w stanie usunąć to, co zalega pomiędzy zębami.

Bakterie rozwijające się w tym miejscu mogą w istotny sposób wpływać nie tylko na stan naszej jamy ustnej, ale także na to, jak działa nasz mózg.

Jak używanie nici dentystycznej wpływa na funkcje poznawcze mózgu?

Bakterie Porphyromonas gingivalis odpowiedzialne za choroby przyzębia i infekcje dziąseł, mogą przemieszczać się z jamy ustnej do mózgu i uwalniać enzymy zwane gingipainami, które niszczą komórki nerwowe prowadząc do stopniowej utraty pamięci i pogorszenia funkcji poznawczych, do którego może dochodzić m.in. u pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera.

„Bakterie powodujące zapalenie dziąseł (podrażnienie, zaczerwienienie i obrzęk) mogą być również związane z chorobą Alzheimera. Gatunek zwany Porphyromonas gingivalis może przedostać się z jamy ustnej do mózgu, a tam uwalniać enzymy zwane gingipainami, które uszkadzają komórki nerwowe, co z kolei może doprowadzić do problemów z pamięcią i upośledzenia funkcji poznawczych” – wyjaśnia hinduski stomatolog dr Sageer Azaz.

Regularne stosowanie nici dentystycznych może pomóc chronić się przed rozwojem tych patogenów. Do takich wniosków doszli naukowcy, którzy na łamach „Journal of the American Medical Directors Association” przedstawili szczegółową analizę 14 badań, w których wzięło udział ponad 34 tys. uczestników.

Oprócz regularnego mycia zębów co najmniej 2 razy dziennie warto wyrobić sobie zwyczaj nitkowania jamy ustnej minimum 3 razy w tygodniu – nie tylko po to, by nasze zęby były czystsze, ale także, by nasz mózg dłużej funkcjonował bez zastrzeżeń.

