Przełom w medycynie! Po raz pierwszy ludzki organizm nie odrzucił nerki przeszczepionej od świni

Metoda zastosowana przez zespół ekspertów z Langone Health przy Uniwersytecie Nowojorskim znacząco ułatwi wykorzystywanie do transplantacji narządów pobranych od zwierząt. Na całym świecie od dawna brakuje organów do przeszczepów, a zastąpienie ich zwierzęcymi odpowiednikami może temu zapobiec.

Przeszczep nerki od świni nie został odrzucony przez ludzki organizm

Po raz pierwszy udało się doprowadzić do tego, by ludzkie ciało zaakceptowało nerkę pochodzącą od innego ssaka – świni. Dzięki modyfikacji genetycznej tkanki pobranego organu nie zawierały molekuły powodującej niemal natychmiastowe odrzucenie przeszczepu u pacjentki cierpiącej na dysfunkcję nerek.

Operacja była niezwykle skomplikowana i wymagała, by przez 3 dni nerka świni była połączona z ludzkimi naczyniami krwionośnymi i działała poza ciałem człowieka.

Nerka świni w ciele człowieka zadziałała tak jak ludzki organ

„Wyniki testów przeszczepionej nerki nie odbiegały od normy” – potwierdził dr Robert Montgomery – chirurg transplantolog kierujący zespołem specjalistów biorących udział w przełomowym zabiegu.

Lekarzom udało się doprowadzić do tego, by nerka świni w organizmie kobiety zachowywała się tak jak ludzki organ i produkowała odpowiednią ilość moczu. Wszystkie parametry wróciły do prawidłowego poziomu po zakończeniu transplantacji.

Szacuje się, że tylko w USA ponad 100 tys. pacjentów czeka na przeszczep organów, a około 90 tys. z nich stanowią osoby, które potrzebują nowej nerki. Dotąd musiały na nią czekać od 3 do 5 lat, ale wkrótce może się to zmienić dzięki wykorzystaniu narządów od zwierząt.

