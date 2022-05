Koniec reklamy z aktorami przebranymi za lekarzy. Od maja wchodzą zmiany w reklamie wyrobów medycznych

Przepis dotyczący zakazu reklamy leków, która wykorzystuje wizerunek lekarzy lub sugestię, że osoba na ekranie lub bilbordzie wykonuje zawód medyczny, zostanie już wkrótce rozszerzony na wyroby medyczne. To efekt podpisania przez Prezydenta ustawy o wyrobach medycznych, której przepisy wejdą w życie 26 maja br. a w części dotyczącej reklamy 1 stycznia 2023 r.

O jakie wyroby medyczne chodzi?

Dotychczas wiele preparatów np. syropów na kaszel, tabletek na ból gardła czy kapsułek na niestrawność z oznaczeniem „wyrób medyczny” mogło być reklamowanych na znacznie mniej restrykcyjnych zasadach niż leki. Oprócz narzędzi, czy urządzeń tradycyjnie uznawanych za wyroby medyczne takich jak np. implanty, ortezy czy sprzęt diagnostyczny, określenie wyrobu medycznego dotyczy także tabletek, kapsułek i syropów. Sytuacja ma się zmienić od 1 stycznia 2023 r., z chwilą wejścia w życie nowych zasad reklamowania wyrobów medycznych wprowadzonych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Ustawa o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 r., dostosowuje polski rynek wyrobów medycznych do regulacji unijnych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Reklama nie może wprowadzać w błąd

Według uchwalonych przepisów reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości musi być zrozumiała dla laików i nie może wprowadzać w błąd. Wymóg ten dotyczy również reklamy, w której dla wzmocnienia przekazu zostaną wykorzystane sformułowania medyczne i naukowe czy powołujące się na opinie i badania naukowe.

Ograniczenie wpływu influencerów

W nowej ustawie zostaną objęte zakazem również inne działania reklamowe, takie jak:

reklama działalności gospodarczej przy użyciu danego wyrobu,

prezentowanie wyrobów w czasie spotkań, podczas których zachęca się do zakupu wyrobów medycznych,

kierowanie do publicznej wiadomości opinii użytkowników produktów, o ile otrzymują oni z tego tytułu korzyści.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, tak szerokie ujęcie reklamy pozwoli na „wyeliminowanie obecnie spotykanych niekorzystnych zjawisk”. Jest to nawiązanie m.in. do rosnących wpływów branży influencerów na sektor wyrobów medycznych i reklamy opartej na tzw. osobistym doświadczeniu – wskazują specjaliści od reklamy.

