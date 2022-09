Zbadaj skórę po lecie. Na co trzeba zwrócić uwagę?

Skóra po okresie letnim wymaga szczególnej troski. Nowe przebarwienia na skórze albo zmiany w już istniejących znamionach budzą niepokój i mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka niektórych schorzeń, w tym nowotworu skóry. W takich przypadkach skonsultuj się z lekarzem – przypomina pacjencki serwis pacjent.gov.pl.

Na jakie zmiany na skórze trzeba zwrócić uwagę?

Obserwowanie skóry i reagowanie na zmiany może uratować życie. Warto przypomnieć, że do nowotworów złośliwych skóry zaliczamy czerniaka, raka podstawnokomórkowego i raka płaskonabłonkowego. Najbardziej agresywny spośród wszystkich nowotworów skóry jest czerniak. Ale wcześnie wykryty – pozwala na wyleczenie ponad 90 proc. chorych. Skórę trzeba kontrolować cały rok, ale jesień i moment, kiedy ustąpi letnia opalenizna, jest na dokładny przegląd idealnym momentem.

Zmiany mogą występować na całej powierzchni skóry, jednak najczęściej pojawiają się na odsłoniętych częściach ciała. Czerniak w 2/3 przypadków powstaje na skórze wcześniej niezmienionej. Zaobserwuj, czy widzisz na swojej skórze:

nowe znamiona, narośle i pieprzyki,

zmiany w znamionach i pieprzykach, które już masz – zwróć uwagę na zmiany zabarwienia (szczególnie na ciemniejsze lub niejednolite) oraz wielkości i kształtu.

Szczególnie zwróć uwagę na cechy charakterystyczne czerniaka – zapamiętując ABCDE:

A – asymetryczne, np. znamię „wylewające się” na jedną stronę,

B – o nieregularnych brzegach, nierównomierne, posiadające zgrubienia,

C – w kolorze czerwonym, czarnym, niejednolitym,

D – o dużym rozmiarze, wielkość zmiany: powyżej 5–6 mm,

E – ewoluujące, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu.

Co zrobić, jeśli odkryjesz zmianę na skórze?

Jeśli wykryjesz niepokojące zmiany na skórze, jak najszybciej udaj się do lekarza. Najpierw do lekarza rodzinnego, czyli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby skieruje cię on do dermatologa lub chirurga onkologa. Badanie skóry jest bezbolesne. Lekarz dokładnie ogląda skórę całego ciała, włącznie ze skórą głowy, stopami, skórą między palcami, a także okolicą narządów płciowych. Wszelkie znamiona obejrzy za pomocą dermatoskopu lub wideodermatoskopu. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz może podjąć decyzję o wycięciu zmian.

