Nowe zakażenia małpią ospą w Polsce, Hiszpania przekracza kolejny próg

Dokładnie 24 256 potwierdzonych zakażeń małpią ospą odnotowano w europejskim obszarze WHO od początku epidemii. W Polsce (wg raportu opublikowanego 21 września) to 173 przypadki. To oznacza, że w ciągu tygodnia przybyło 13 nowych przypadków osób chorych na małpią ospę.

Małpia ospa – najwięcej przypadków w Hiszpanii

Listę krajów z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem małpiej ospy otwiera Hiszpania, która w minionym tygodniu przekroczyła kolejny próg – to 7083 przypadki. Kolejne miejsca zajmują Francja (3898) oraz Niemcy (3570).

Na małpią ospę chorują głównie mężczyźni

Jak podaje WHO większość przypadków dotyczy pacjentów w przedziale wiekowym 31-40 lat. To głównie mężczyźni – dokładnie 98,5 proc. Spośród 10 288 męskich przypadków o znanej orientacji seksualnej 97 proc. określiło się jako mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami. W większości przypadków wystąpiła wysypka i objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka, zmęczenie, bóle mięśni, dreszcze lub ból głowy. 691 pacjentów było hospitalizowanych, z czego 230 przypadków wymagało opieki klinicznej. Sześciu chorych na małpią ospę zostało przyjętych na OIOM, pięciu zmarło z powodu tej choroby. W większości przypadków małpia ospa ma łagodny przebieg i jej leczenie nie wymaga hospitalizacji.

Jak wygląda wysypka spowodowana małpią ospą?

Wysypka spowodowana zakażeniem wirusem małpiej ospy wygląda podobnie do tej występującej przy ospie wietrznej. Po kilku dniach przekształca się w pęcherze wypełnione ropą. Zanim jednak rozprzestrzeni się po całym ciele, zwykle pojawia się na twarzy. Może również wystąpić w okolicy narządów płciowych.

Choroba zwykle trwa od dwóch do trzech tygodni.

