Czy palenie węglem brunatnym szkodzi zdrowiu? Eksperci nie mają wątpliwości

Węgiel brunatny to najbardziej szkodliwy dla zdrowia rodzaj węgla – nie mają wątpliwości specjaliści. Co to dokładnie oznacza?

„Palenie węglem brunatnym w domach zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego. Udary, zawały, będą się wydarzać częściej. Co więcej, u osób starszych, schorowanych, taki nagły wzrost zanieczyszczenia powietrza może doprowadzić do przyspieszonej śmierci” – napisał na Instagramie Dawid Polak, biotechnolog i popularyzator nauki. Jego zdaniem konieczne jest, aby przed zimą zaopatrzyć się w maski antysmogowe i oczyszczacze powietrza. instagram Dlaczego węgiel brunatny jest szkodliwy? Kilka dni temu kopalnie węgla brunatnego rozpoczęły sprzedaż towaru gospodarstwom domowym. Wcześniej palenie węglem brunatnym w domach ze względu na jego szkodliwość dla środowiska i zdrowia człowieka było zakazane, jednak teraz zakaz został cofnięty. To oznacza, że do atmosfery trafią niebawem produkty spalania znacznie bardziej szkodliwego węgla niż kamienny – pisze serwis Medonet i cytuje lek. Michała Silbera, specjalistę chorób wewnętrznych i chorób płuc: — Spalanie tego rodzaju węgla powoduje bardzo dużą emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu, szkodliwych pyłów oraz metali ciężkich, co może sprzyjać rozwojowi chorób układu oddechowego, odbije się także na innych układach naszego ciała przede wszystkim układzie sercowo-naczyniowym — powiedział lekarz. Palenie węglem brunatnym szkodzi płucom — Węgiel brunatny jest najbardziej szkodliwym dla zdrowia rodzajem węgla, biorąc pod uwagę ilość emitowanych podczas jego spalania zanieczyszczeń – podkreślił i jak wytłumaczył, spalanie tego rodzaju węgla powoduje bardzo dużą emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu, szkodliwych pyłów oraz metali ciężkich, co może sprzyjać rozwojowi chorób takich jak pylica czy nowotwory układu oddechowego. Może to być problemem także dla osób z astmą, POChP i innymi obciążeniami układu oddechowego. Czytaj też:

