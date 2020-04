Jedna trzecia rodziców opóźnia szczepienia swoich dzieci

Badanie opublikowane ostatnio w czasopiśmie raportów pediatrii podaje, że jedna trzecia rodziców w Stanach Zjednoczonych opóźnia lub unika całkowicie szczepienia dla swoich dzieci. Taka sytuacja nie dziwi dra Ofera Levy'ego, dyrektora programu szczepionek z Boston Children's Hospital w Massachusetts. „W ciągu ostatniej dekady na całym świecie od 90 do 95 procent treści w mediach społecznościowych było na tematy antyszczepionkowe. To niepokojące – powracają choroby, które były bardzo rzadkie”.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zalecają, aby dzieci były szczepione przeciwko 14 potencjalnie poważnym chorobom w ciągu pierwszych 2 lat życia. Naukowcy zauważają, że nawet u dzieci z pełnym zakresem szczepionek w wieku od 19 do 35 miesięcy rodzice mogą nie przestrzegać zalecanego harmonogramu szczepień w ciągu pierwszych 18 miesięcy, narażając je na choroby, którym można zapobiec. Badanie wykazało, że jedna trzecia dzieci nie dostaje szczepionek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Dlaczego rodzice pomijają szczepienia?

Rodzice często szukają informacji na własną rękę, pomijając zalecenia lekarzy – a następnie podejmują decyzje na podstawie tego, co czytają w książkach i źródłach internetowych. Lekarze jednak ostrzegają, że zakażenia występują najczęściej we wczesnych latach życia dziecka. Dr Levy ma więc nadzieję, że opinia publiczna zwróci uwagę na nowe badanie i ryzyko opóźniania szczepień. Szczególnie w trakcie obecnej pandemii, kiedy szczepionka jest wręcz rozpaczliwie poszukiwana. „Wszyscy są teraz ekspertami od zdrowia” – powiedział. „Mogą wyszukiwać w Google niepotwierdzone informacje, a potem czują, że wiedzą więcej niż odkryły dziesięciolecia badań. Jeśli ludzie chcą wiedzieć, jakie są skutki szczepionek: to zdrowe, silne organizmy”.

