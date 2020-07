Ważny apel lekarza: Nie bądźcie jak prezydent Duda

W drugiej części debaty w Końskich Andrzej Duda został zapytany o ewentualną szczepionkę na COVID-19. „Uważam, że szczepienia na koronawirusa nigdy nie powinny być obowiązkowe. Kto chce, proszę bardzo, będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce – ten nie”. Prezydent dodał także, że nie jest zwolennikiem obowiązkowej szczepionki na grypę i sam się nigdy na nią nie zaszczepił. Po debacie prezydent tłumaczył się nerwowo na twitterze, że chodziło mu tylko o szczepionkę na koronawirusa. „Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego, inna rozmowa” – dodał. Zarzucił także mediom manipulację swoich wypowiedzi.

Reakcja środowiska lekarskiego

Na wypowiedzi prezydenta mocno zareagowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. "Za absolutnie nie do przyjęcia uznajemy słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w trakcie organizowanej przez TVP ‘debaty’, a w których Pan Prezydent podważył sens obowiązkowych szczepień ochronnych, a także sens szczepienia na grypę" – napisano w oświadczeniu. List do prezydenta Andrzeja Dudy wystosowała także Janina Ochojska, polska działaczka humanitarna, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej. Kobieta apeluje o jasne stanowisko głowy państwa ws. obowiązkowych szczepień. Sama jako małe dziecko zachorowała na polio, w skutku czego stała się osobą niepełnosprawną. Post na ten temat zamieścił także Łukasz Durajski, znany w Internecie jako Doktorek radzi. Przypomniał, że szczepionka na szkarlatynę, o której wspomniał prezydent Duda, jeszcze nie istnieje.

„Nie bądźcie jak prezydent Duda”

Swój głos dołączył także Marcin Dymkowski, lekarz z Gdańska. Wideo, które nagrał, zostało udostępnione w sieci przez bardzo wiele osób. „Na grypę corocznie choruje 3,5 mln osób, z czego 15 tysięcy kończy pobytem w szpitalu, a nawet 200 osób może umrzeć. (...) Nie bądźcie jak pan prezydent, rozważcie szczepienia!” – apeluje lekarz. Przypomina także, że na grypę narażone są osoby starsze po 65 roku życia, dzieci, oraz osoby przewlekle chore. Lekarz twierdzi, że szczepionka przeciwko grypie jest wyrazem troski o zdrowie swoje i swoich bliskich.