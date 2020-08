Jak mózg „oczyszcza” się podczas snu? Ten proces biologiczny można łatwo wytłumaczyć

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Bostońskim opisują, że nasze mózgi biorą udział w „oczyszczającym wypłukiwaniu białek” podczas snu, które pomaga zapobiegać chorobom, takim jak demencja.

Te badania opierają się na poprzednich wynikach, które pokazały, że nasze mózgi pracują, a nie odpoczywają podczas snu. Dokładny proces, który zachodzi, obejmuje nasz system glimfatyczny, system oczyszczania naszego centralnego układu nerwowego. Kiedy nie śpimy, białka prekursorowe zwane beta-amyloidami gwałtownie rosną i gromadzą się w naszym mózgu. Podczas godzin snu nasz mózg wypłukuje te beta-amyloidy, zapobiegając ich tworzeniu się w płytkach i uszkadzaniu naszych neuronów.

Jak działa mózg podczas snu?

Bez odpowiedniego snu nasz mózg nie może skutecznie zmyć tych białek prekursorowych. Ich kumulacja wiąże się z wyższym ryzykiem demencji z powodu uszkodzonych neuronów.

„Zły sen sprawia, że system glimfatyczny jest mniej wydajny” – powiedział Dr Alon Y. Avidan, profesor na wydziale neurologii w David Geffen School of Medicine. „Te białka są toksyczne dla komórek, a ich akumulacja może prowadzić do zapalenia i zwyrodnienia tych neuronów w mózgu, które z czasem mogą przyczyniać się do demencji Alzheimera”.

Konsekwencje złego snu

Oprócz ryzyka otępienia podczas snu istnieje szereg dodatkowych problemów związanych z nieodpowiednim snem. Zły sen może prowadzić do wielu problemów w całym ciele. Fizycznie, zły sen może powodować problemy z utrzymaniem wagi, cukrzycą i dysfunkcją tarczycy z powodu rozregulowania hormonów, bowiem na głębszych etapach snu „resetują” się nasze hormony. Psychicznie, zły sen może prowadzić do niepokoju, depresji, słabej pamięci i chorób zwyrodnieniowych, takich jak choroba Alzheimera i demencja. Może się tak zdarzyć, zwłaszcza jeśli mamy podstawowe zaburzenia snu i nie śpimy wystarczająco długo.

