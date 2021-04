Jak pokazują badania, w okolicach tych lat „starzejemy się” najbardziej

Istnieją dowody na to, że starzenie się nie jest ciągłym procesem, który przebiega z tą samą prędkością przez całe życie. Badanie z 2019 roku rzuca światło na procesy, które zachodzą w białkach krwi i ich powiązania z procesem starzenia.

Badania nad starzeniem się

Zespół naukowców przeanalizował dane z osocza krwi 4 263 osób w wieku od 18 do 95 lat. Przyglądano się poziomom około 3000 różnych białek działających jako migawka tego, co dzieje się w organizmie. Chociaż poziomy białka często pozostają na względnie stałym poziomie, naukowcy odkryli, że w okresie wczesnej dorosłości (34 lata), późnego średniego wieku (60 lat) i starości (78 lat) następują duże zmiany w odczytach wielu z nich. Dlaczego i jak to się dzieje, nie jest jeszcze jasne.

„Od dawna wiemy, że pomiar pewnych białek we krwi może dostarczyć informacji o stanie zdrowia danej osoby. Ale nie doceniono tego, że tak wiele różnych poziomów białek – mniej więcej jedna trzecia wszystkich, które obserwowaliśmy – zmienia się znacząco wraz z wiekiem” – powiedział neurolog Tony Wyss-Coray z Centrum Badań nad Chorobą Alzheimera Stanforda (ADRC).

Starzenie się jest zależne od płci

Badanie to daje również więcej dowodów na to, że mężczyźni i kobiety starzeją się w nieco inny sposób. Spośród 1379 białek, które zmieniały się wraz z wiekiem, 895 (prawie dwie trzecie) było znacznie bardziej predykcyjnych dla jednej płci. Naukowcy twierdzą, że jeszcze dużo czasu zajmie ustalenie, w jaki sposób białka mogą być markerami starzenia. Jednak być może w przyszłości lekarze będą w stanie ustalić, czy procesy te zachodzą „poprawnie” na podstawie badania krwi. Odkrycia mogą pomóc lepiej zrozumieć, w jaki sposób można lepiej radzić sobie z określonymi chorobami związanymi z wiekiem – w tym chorobą Alzheimera lub chorobami układu krążenia.

