Biodro trzaskające – uciążliwa dolegliwość, która może pojawić się u... tancerzy

Wyczuwalne, słyszalne, a czasami nawet możliwe do zaobserwowania przeskakiwanie biodra nie powinno być bagatelizowane. Choć w większości przypadków trzaskające biodro wywołuje jedynie dyskomfort, to brak odpowiedniego postępowania, które obejmuje m.in. fizjoterapię, może doprowadzić do pojawienia się silnego bólu oraz skutkować koniecznością wykonania zabiegu chirurgicznego.

Biodro trzaskające – co to jest?

Trzaskające biodro to jedna z częstych dolegliwości, które pojawiają się m.in. u osób prowadzących aktywny tryb życia. Przeskakujące biodro dokucza np. tancerzom, tenisistom, narciarzom oraz amatorom innych sportów, które wymuszają intensywną pracę obręczy biodrowej. Nie oznacza to jednak, że jest schorzeniem jedynie ludzi aktywnych. Dolegliwości związane z biodrem przeskakującym mogą pojawić się także u osób prowadzących umiarkowanie aktywny lub siedzący tryb życia. Mogą być również skutkiem upływu lat i pojawić się dopiero w podeszłym wieku.

Trzaskające biodro powoduje pojawienie się dość charakterystycznego odgłosu, który ma związek z określonymi ruchami w obrębie obręczy biodrowej. Jest to wyraźnie słyszalny i odczuwalny jako niebolesne przesunięcie trzask.

U większości osób dyskomfort związany jest jedynie z krępującymi odgłosami, które wywołują zainteresowanie otoczenia, jednak w niektórych przypadkach trzask biodra wiąże się także z przeszywającym bólem oraz chwilowym ograniczeniem ruchomości stawu. Znane są przypadki utraty równowagi i upadków na skutek nagłej blokady stawu biodrowego, która występowała u seniorów z trzaskającym biodrem. To szczególne zagrożenie dla osób w podeszłym wieku, u których złamanie biodra może wiązać się z poważnymi powikłaniami.

Jakie mogą być powikłania?

Choć samo trzaskające biodro nie powoduje złamania kości, to związany z chorobą ból oraz upadek, mogą spowodować bardzo trudne w leczeniu złamania. U osób młodych trzaskające biodro nie jest wielkim problemem, jednak zaniedbania z nim związane, mogą znacząco ograniczyć możliwość normalnego funkcjonowania. Schorzenie to dotyczy osób w różnym wieku. Związane z nim objawy mogą wskazywać zarówno na problemy typowe dla stosunkowo niegroźnej kolizji pomiędzy tkankami miękkimi i wyrostkiem kości biodrowej, jak i na postępujące zwyrodnienie biodra, które jest diagnozowane u coraz młodszych osób.

Biodro trzaskające – przyczyny

Bezpośrednią przyczyną trzaskania w biodrze oraz jego przeskakiwania jest kolizja pomiędzy wyrostkiem kości oraz tkankami miękkimi. Ma ona związek z nadmiernym obciążaniem biodra m.in. intensywnymi ćwiczeniami, jednak może być też spowodowana m.in.:

• wadami postawy,

• reumatoidalnym zapaleniem stawów,

• zwyrodnieniem stawów,

• urazami stawów biodrowych.

Trzaskające biodro u dzieci ma też związek z doznanymi urazami okołoporodowymi, do których dochodzi na skutek powikłanego porodu drogami natury. Do takich urazów zaliczamy m.in. zwichnięcie biodra. Co więcej, przeskakujące biodro u dziecka może mieć także związek z nieleczoną lub nieprawidłowo leczoną dysplazją.

W przypadku osób dorosłych najczęściej schorzenie to powiązane jest z trybem życia oraz intensywną aktywnością fizyczną.

Biodro trzaskające – objawy

W przypadku tego schorzenia objawy obejmują uczucie przeskakiwania w biodrze oraz dość nieprzyjemny trzask, który jest skutkiem kolizji tkanek miękkich z tkanką kostną. Początkowo biodro trzaskające nie wywołuje większego dyskomfortu, jednak może z czasem zacząć utrudniać życie.

Wraz z postępującym zwyrodnieniem stawów biodrowych, które związane jest z upływem lat oraz trybem życie, mogą pojawić się ból i blokada stawu biodrowego. Objawy schorzenia pojawiają się tylko wówczas, gdy odwodzimy nogę na zewnątrz lub wykonujemy ruchy nogą zgiętą w kolanie. Pojawienie się objawów związanych z przeskakującym biodrem jest wskazaniem do konsultacji lekarskiej.

Wykonanie niezbędnych badań np. USG i prześwietlenia biodra pozwala zdiagnozować przyczynę odczuwanych dolegliwości oraz dobrać prawidłowe leczenie. Zwykle są to odpowiednio dobrane ćwiczenia, jednak coraz częściej stosowane są także specjalistyczne terapie, które pozwalają m.in. skutecznie redukować pojawiający się na skutek kolizji tkanek stan zapalny. Zaliczamy do nich laseroterapię, magnetoterapię, krioterapię oraz jonoforezę.

