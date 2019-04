5 najbrudniejszych powierzchni. Dotykasz ich każdego dnia

Przestrzegając podstawowych zasad higieny, możemy ustrzec się przed wieloma chorobami, które powodowane są przez wirusy, bakterie i grzyby. W większości przypadków nasz układ immunologiczny jest w stanie ochronić nas przed zakażeniem, ale i tak nie można zapominać o tym, aby często myć ręce ciepłą wodą oraz mydłem. Gdzie znajduje się najwięcej chorobotwórczych drobnoustrojów?

Jak ustrzec się przed chorobami?

Pamiętamy o zachowaniu szczególnej ostrożności i zasad higieny podczas korzystania z publicznych toalet i wizyt w szpitalach, ale nie zawsze mamy świadomość, że najgroźniejsze bakterie czekają na nas w całkiem innych miejscach. W szkole, przedszkolu, w pracy, w sklepie oraz w naszych domach. Każdego dnia dotykamy szeregu brudnych powierzchni, na których znajdują się chorobotwórcze drobnoustroje. Nie widzimy ich gołym okiem, więc czujemy się bezpieczni, ale to tylko pozory.

Poniżej przedstawiamy 5 najbrudniejszych powierzchni, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ze względu na bytujące na nich zarazki.

Klawiatura bankomatu i ogólnodostępne ekrany dotykowe

Korzystasz z bankomatu, automatów do biletów, napojów lub słodyczy, a także urządzeń do „wydawania numerków” na poczcie lub w przychodni lekarskiej? Musisz wiedzieć, że przy każdym kontakcie z różnymi klawiaturami (także klawiaturą komputerową w domu i w pracy) i ekranami dotykowymi, stykasz się z milionami różnych drobnoustrojów. W ten sposób możesz zarazić się nie tylko przeziębieniem lub grypą, ale także chorobami skóry i błon śluzowych oraz ostrą biegunką.



Poręcze w miejscach użyteczności publicznej i środkach komunikacji miejskiej

Poręczy w miejscach użyteczności publicznej często dotykamy niemal bezwiednie np. podczas schorzenia ze schodów, ale także musimy z nich korzystać w środkach komunikacji miejskiej. Po kontakcie z takimi powierzchniami na naszych rękach pozostają, m.in. bakterie kałowe, wirusy oraz grzyby chorobotwórcze.



Gąbka do mycia naczyń

Gąbka do naczyń to kolejne siedlisko groźnych patogenów, które „rosną” na niej, jak na drożdżach. Znajdziemy tutaj m.in. bakterie powodujące zatrucia pokarmowe, biegunki oraz inne dolegliwości. Siedliskiem drobnoustrojów są także kuchenne blaty, ścierki do naczyń i sam zlew.



Torba na zakupy wielorazowego użytku

Korzystając z toreb na zakupy wielorazowego użytku, chronimy środowisko naturalne, ale możemy także zarazić się np. salmonellą. Nawet te wykonane z plastiku, trzeba często poddawać czyszczeniu, a najlepiej dezynfekcji, bo przecież przenosimy w nich jajka, surowe mięso oraz inne produkty spożywcze i nie tylko. Gromadzący się wewnątrz i na zewnątrz torby na zakupy brud to prawdziwy raj dla zarazków; warto pamiętać, że małe torby na zakupy często nosimy w torebce, do której wkładamy także butelkę wody, kosmetyki oraz przekąski.



Koszyki i wózki sklepowe

Codzienne zakupy to w przypadku wielu osób absolutna konieczność. Niestety dotykając sklepowych koszyków i wózków na zakupy, narażamy się na spore niebezpieczeństwo. Inspekcje sanitarne ujawniają, że na wózkach i koszykach sklepowych znajdują się bakterie E. coli (pałeczka okrężnicy), czyli bakterie kałowe. Co więcej, podczas zakupów możemy zarazić się grypą, opryszczką i innymi chorobami, które mogą być dla niektórych osób bardzo niebezpieczne. Warto pamiętać, że wózki sklepowe (zwłaszcza te składowane na zewnątrz sklepów) „mają kontakt" z bezpańskimi psami i kotami, szczurami, myszami, drapieżnikami np. kunami i łasicami oraz ptakami. Powoduje to, że bardzo często znajdują się na nich jaja pasożytów. Trzeba mieć to na uwadze, zwłaszcza gdy z wygody wkładamy do wózka sklepowego nasze dzieci, które nie tylko często dotykają rękami ust, ale mają wrodzoną skłonność do „smakowania" każdej powierzchni.

