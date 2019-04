Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu – czym się różnią?

Strach przed kleszczami jest w pełni uzasadniony. Pajęczaki te nie są jedynie zmorą naszych czworonożnych przyjaciół, ale także stanowią ogromne zagrożenie dla człowieka. Z roku na rok zwiększa się ilość przypadków boreliozy (choroba z Lyme) i kleszczowego zapalenia mózgu, a łagodne zimy sprawiają, że kleszczy jest coraz więcej i to nie tylko na terenach podmiejskich i wiejskich, ale także w dużych miastach.

Kleszcze przenoszą śmiertelnie groźne chorób

Kleszcze występują wszędzie. Możemy je spotkać w miejskich parkach, w lasach, na łąkach, w naszych ogrodach, a nawet na balkonach i tarasach, bo ich żywicielami są także ptaki. Są one nosicielami wielu chorób, jednak najczęściej zarażają nas boreliozą oraz kleszczowym zapaleniem mózgu. Nie wszystkie kleszcze są nosicielami groźnych dla człowieka oraz zwierząt drobnoustrojów, jednak i tak warto zachować ostrożność i bacznie obserwować swoje samopoczucie po ugryzieniu kleszcza.

Niestety niewielkie rozmiary kleszczy skutecznie utrudniają nam ich dostrzeżenie oraz uniemożliwiają pełną ochronę. Wprawdzie mamy do dyspozycji szereg preparatów odstraszających, ale nie zawsze okazują się one skuteczną ochroną, dlatego trzeba bardzo dokładnie oglądać swoją skórę oraz unikać domowych metod usuwania kleszczy, które mogą jedynie spowodować, że do naszego organizmu dostanie się więcej szkodliwych drobnoustrojów.

Borelioza a kleszczowe zapalenie mózgu

Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to nie jedyne z zagrożeń, jakie czyhają na nas po ukąszeniu kleszcza, ale to właśnie te choroby występują najczęściej na terenie Europy, więc są dla nas szczególnie niebezpieczne.

Czym różnią się te choroby? Przede wszystkim, borelioza jest chorobą bakteryjną, a kleszczowe zapalenie mózgu to choroba wirusowa.

Objawy kleszczowego zapalenia mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu rozwija się w sposób nagły, choroba szybko postępuje i konieczna jest hospitalizacja oraz leczenie objawowe, bo nie ma skutecznego lekarstwa na wirusa powodującego to schorzenie. Początkowo występują jedynie objawy przypominające grypę, ale z czasem stan osoby chorej może się pogorszyć; wówczas obserwuje się objawy typowe, m.in. dla zapalenia opon mózgowych oraz zapalenia rdzenia kręgowego np. silne bóle głowy, wymioty i sztywność karku. Najczęstszym powikłaniem kleszczowego zapalenia mózgu są niedowłady i porażenia. W niektórych przypadkach kleszczowe zapalenie mózgu może doprowadzićdo trwałego kalectwa lub śmierci.

Pocieszający jest fakt, iż większość zakażeń kleszczowym zapaleniem mózgu jest w stanie zwalczyć prawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny; przeciwko tej chorobie można się też zaszczepić.

Objawy boreliozy

Borelioza to choroba, która przez bardzo długi czas może przebiegać w ukryciu lub dawać niejednoznaczne objawy. Charakterystycznym symptomem choroby jest tzw. rumień wędrujący, który pojawia się w miejscu ukąszenia, ale nie w każdym przypadku on występuje; czasami możemy też go nie zauważyć, np. gdy kleszcz ugryzie nas w mało dostępnym miejscu, np. wpije się w skórę na głowie.

Po zakażeniu krętkami boreliozy także mogą wystąpić objawy grypopodobne. Następnie mogą pojawić się objawy przypominające zapalenie stawów, zapalenie mięśnia sercowego oraz typowe objawy neurologiczne, np. drżenia mięśni, mrowienia i drętwienia kończyn. Z tego względu osoba zakażona boreliozą bardzo często przechodzi szereg różnorodnych badań, zanim usłyszy prawidłową diagnozę. Borelioza zazwyczaj ma przebieg dość łagodny i nie zagraża życiu, ale może doprowadzić do stopniowej degradacji narządów, które zaatakowały wywołujące ją bakterie. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków, które niszczą bytujące w organizmie krętki boreliozy.

Podsumowując, ugryzienie kleszcza może być przyczyną poważnych chorób. Aby ich uniknąć, trzeba przede wszystkim stosować środki odstraszające kleszcze, zakrywać ciało podczas spacerów w miejscach ich bytowania, a także dokładnie sprawdzać swoją skórę po powrocie do domu. Zazwyczaj od momentu, gdy kleszcz znajdzie się na skórze do momentu wkłucia, mija dłuższy czas, dlatego warto po powrocie do domu wziąć prysznic, który pozwoli zmyć pasożyta, jeżeli ten nie wpił się jeszcze w naszą skórę.

Gdy mimo wszystko zlokalizujemy kleszcza wpitego w naszą skórę, najlepiej zgłosić się do lekarza, gdzie zostanie on fachowo usunięty. Pajęczaka można oddać do badania, które pozwoli określić ryzyko zachorowania na choroby odkleszczowe.

Czytaj także:

Borelioza atakuje