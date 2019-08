Jesteś kobietą i zmagasz się z bezdechem sennym? Masz większe ryzyko zachorowania na raka

Ostatnie badanie, które pojawiło się w „European Respiratory Journal”, analizowało dane dotyczące 20 000 dorosłych z bezdechem sennym. Około 2 proc. uczestników miało również diagnozę raka w swojej historii medycznej. Dane pochodzą z Europejskiej Bazy Danych Bezdechu Sennego (ESADA), która zawiera dane medyczne, w tym wizyty lekarskie, dotyczące dorosłych, zarejestrowanych w 33 ośrodkach w całej Europie.

Międzynarodowy zespół badawczy zwraca uwagę, że chociaż odkrycia nie dowodzą, że bezdech senny powoduje raka, wydaje się, że u kobiet występuje wyraźny związek. „Można założyć, że bezdech senny jest czynnikiem ryzyka raka lub że w obu stanach występują wspólne czynniki ryzyka, takie jak nadwaga” – mówi Ludger Grote, adiunkt i główny lekarz medycyny snu na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji.

Wyniki sugerują, że ryzyko raka jest dwa do trzech razy wyższe u kobiet z ciężkimi objawami bezdechu sennego. Być może kombinacja żeńskich hormonów płciowych i stresu wynikającego z nocnego niedotlenienia w przypadku bezdechu sennego powoduje początek raka lub zmniejsza obronę immunologiczną organizmu.

Naukowcy podkreślają, że konieczne są dalsze badania w tym temacie.

Czym jest bezdech senny?

Bezdech senny to rodzaj zaburzeń snu, które mogą mieć poważne konsekwencje. Chorzy jednak najczęściej cierpią z powodu niewyspania i zmęczenia, ponieważ doświadczają nawet kilkuset wybudzeń w trakcie jednej nocy. Gdy wystąpi epizod bezdechu, nasz organizm najczęściej szybko reaguje i powoduje wybudzenie się. Niektóre z tych wybudzeń potrafimy zarejestrować – np. budzimy się i nie wiemy dlaczego, więc idziemy do toalety. Często jednak dochodzi do wybudzeń, których nawet nie zauważamy. Jednak drastycznie pogarsza to jakość snu i powoduje niewyspanie w ciągu dnia.

Wyróżniamy dwa typy bezdechu sennego:

Obturacyjny bezdech senny występuje, gdy drogi oddechowe są zablokowane, nawet gdy mięśnie w gardle są rozluźnione.



Centralny bezdech senny występuje, gdy mózg nie wysyła sygnałów kontrolujących oddychanie.



Bezdech senny najczęściej występuje wśród mężczyzn, jednak zmagać się z nim mogą także kobiety i dzieci. Bezdech senny może być spowodowany wieloma różnymi czynnikami, jak np. waga, wiek, nawyki, inne schorzenia i przyjmowane leki.

Połączenie niskiego poziomu tlenu i zaburzeń snu może powodować wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, problemy z pamięcią i zaburzenia nastroju.

Czytaj także:

Flawonoidy ochronią cię przed rakiem i chorobami serca. Gdzie je znaleźć?