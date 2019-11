12 sygnałów, które mogą świadczyć o chorobie płuc. Jak to rozpoznać?

Kiedy myślisz o chorobie płuc, z reguły zapewne przychodzi ci do głowy nowotwór. Jednak tak naprawdę istnieje wiele różnych typów chorób tej części organizmu. Tego rodzaju choroby płuc mogą wpływać na drogi oddechowe, tkanki płuc lub krążenie krwi w płucach i poza nimi.

Zgodnie z dostępnymi informacjami dotyczącymi chorób płuc, zabijają one co roku nawet 4 miliony ludzi. Jednak większość ludzi może nie wiedzieć o tym, że są chorzy. Warto czasem poddać się zatem spirometrii. Badanie to jest rodzajem testu czynności płuc (funkcji płucnej). Mierzy objętość powietrza pobieranego i wydychanego w funkcji czasu. Pacjent dmucha tak mocno, jak to możliwe w ustnik po wzięciu głębokiego oddechu. Spirometria mierzy, ile powietrza osoba może wydmuchać z płuc ogółem oraz ile może wydmuchać w ciągu jednej sekundy.

Istnieje szereg pewnych objawów, które mogą świadczyć o poważnej chorobie płuc. Jeżeli zauważysz je u siebie – nie czekaj, idź do lekarza. To może uratować ci życie!

Objawy chorób płuc, których nie wolno lekceważyć