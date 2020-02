Jak zdiagnozować szumy uszne?

Szumy uszne to dolegliwość, która towarzyszy różnym procesom chorobowym toczącym się w obrębie narządu słuchu, a niekiedy również poza nim. O powodach pojawienia się szumów usznych w studiu „Dzień Dobry TVN” opowiedzieli lekarz dentysta Tomasz Kupryś oraz specjalista otolaryngolog Agnieszka Dmowska-Koroblewska. Jak je rozpoznać?

Lekarze dzielą szumy uszne na:

ciągłe, czyli dźwięki słyszane bez przerwy



okresowe, gdy dźwięki odbierane są z przerwami trwającymi od kilku godzin do kilku dni lub tygodni.

Szumy uszne można podzielić także na:

subiektywne, które są słyszane tylko przez osobę zgłaszającą problem



obiektywne, można je zarejestrować za pomocą mikrofonu lub bezpośrednio usłyszeć przykładając ucho lub słuchawkę stetoskopu do głowy pacjenta, te występują niezwykle rzadko.

Jak często szumi ludziom w uszach?

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w latach 1999-2000 wynika, że szumów usznych doświadcza ok 20 proc. Polaków. Ten sam Instytut w 2015 roku przeprowadził badania przesiewowe słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym, które pokazało, że wśród dzieci w wieku 7 i 12 lat ze szkół w Warszawie,szumy uszne, trwające powyżej 5 minut, stwierdzono u 6 proc. dzieci.

Odsetek szumów wzrasta z wiekiem. Szacuje się, że co piąta osoba w wieku senioralnym może mieć takie dolegliwości.

Jak odetkać ucho?

W przypadku zatkanych uszu nie należy stosować patyczków higienicznych. Są one przeznaczone jedynie do czyszczenia zewnętrznej małżowiny usznej i nigdy nie należy wkładać ich głęboko do ucha. Grozi to nie tylko urazami błony bębenkowej, ale także tym, że wepchniemy nadmiar woskowiny do przewodu słuchowego i jedynie pogorszymy sytuację. W przypadku podejrzenia tzw. korka woszczynowego najlepiej zastosować preparaty apteczne do czyszczenia uszu – po kilku aplikacjach problem powinien zostać rozwiązany.

Jeżeli specjalistyczne preparaty do higieny uszu nie pomogą, nie pozostaje nic innego, jak udać się do lekarza, który usunie ewentualny korek woszczynowy lub ustali inną przyczynę dolegliwości. Warto pamiętać, że bagatelizowanie zatkanego ucha, może spowodować późniejszą konieczność długotrwałego leczenia np. bakteryjnych zakażeń przewodu słuchowego, ucha środkowego i zapalenia błędnika.

Najprościej i jednocześnie najbezpieczniej można poradzić sobie z odetkaniem ucha po locie samolotem, wędrówce po górach lub jeździe windą. Wówczas wystarczy sięgnąć po gumę do żucia lub ziewnąć, aby szybko odczuć ulgę.

