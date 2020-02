Jak rozpoznać zatrucie czadem?

Czad zabija przede wszystkim w okresie grzewczym. Może wydobywać się z niesprawnych piecyków gazowych, które instalowane są w łazienkach, innych urządzeń grzewczych m.in. kominków i kotłów CO, a także kuchenek i piekarników gazowych. Nie ma zapachu, więc nie jesteśmy w stanie go wyczuć i w porę zareagować, aby uniknąć zaczadzenia. Zatruciu czadem sprzyjają:

nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja grawitacyjna,



cofanie się spalin do wnętrza budynku przez niedrożne kanały wentylacyjne,



zatykanie kratek wentylacyjnych,



zbyt szczelne okna i drzwi, które uniemożliwiają dopływ świeżego powietrza do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych.



Co to jest czad?

Czad to bezwonny i bezbarwny gaz o wysoce toksycznym wpływie na organizm. Powoduje on powolną śmierć, która w wielu przypadkach następuje we śnie lub podczas kąpieli. Tlenek węgla powstaje w wyniku nieprawidłowego (niepełnego) procesu spalania m.in. gazu, węgla i drewna; dzieje się tak w wyniku zbyt małej ilości tlenu, który niezbędny jest do przebiegu pełnego spalania. Każdego roku w okresie grzewczym z powodu czadu umiera w Polsce kilkaset osób; znacznie więcej doznaje zatrucia i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. W niektórych przypadkach czad może spowodować trwałe kalectwo, które związane jest ze zbyt długim niedotlenieniem mózgu, bo po dostaniu się do krwiobiegu tlenek węgla „pochłania” tlen.

Zatrucie czadem – objawy

Pierwsze objawy zatrucia czadem nie są charakterystyczne. Może pojawić się nieco gorsze samopoczucie i ból głowy, jednak dolegliwości te dotyczą zwykle wszystkich domowników i jest to sygnałem alarmującym. Jeżeli przebywamy sami w mieszkaniu, powinien zaniepokoić nas nagły, uporczywy ból głowy, do którego dołączają zawroty głowy, nudności, wymioty oraz osłabienie i narastająca senność. W przypadku pojawienia się takich objawów trzeba niezwłocznie opuścić pomieszczenie. Jeżeli nie jest to możliwe z powodu osłabienia, to jedynym ratunkiem jest wezwanie pomocy (numer alarmowy 112), otworzenie okna i pozostawanie w jego bezpośredniej bliskości, bądź wyjście na balkon.

Do zatrucia czadem może także dojść podczas kąpieli, co jest szczególnie niebezpieczne, bo zwykle częściej kończy się śmiercią ze względu na dodatkowe ryzyko utonięcia w wannie z powodu utraty przytomności. Jeżeli biorąc kąpiel, zaczniemy dziwnie się czuć, trzeba natychmiast otworzyć okno, wyłączyć piec gazowy i opuścić łazienkę. W celu ograniczenia ryzyka zatrucia czadem podczas kąpieli drzwi łazienkowe powinny posiadać otwory wentylacyjne.

Nieznaczne zatrucie czadem może objawiać się jedynie osłabieniem, zmęczeniem i uczuciem narastającego niepokoju. Wraz ze wzrostem stężenia tlenku węgla w powietrzu pojawiają się opisane powyżej objawy. Brak odpowiednio szybkiej reakcji spowoduje utratę przytomności oraz śmierć.

Jak uchronić się przed zatruciem czadem?

Świadomość zagrożenia, jakie niesie za sobą czad, jest jednym z najlepszych sposobów ochrony przed tym cichym zabójcą. Podstawą jest wymiana przestarzałych, wadliwie działających urządzeń grzewczych i kuchenek na urządzenia spełniające normy bezpieczeństwa oraz dbanie o systematyczne czyszczenie przewodów kominowych. Nie można zatykać kratek wentylacyjnych oraz przesadnie dbać o szczelność pomieszczeń, w których przebywamy. Nieszczelności okien i drzwi powodują straty ciepła z pomieszczeń, ale są niezbędne do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej oraz pełnego przebiegu procesu spalania. Najlepszym sposobem ochrony przed czadem jest instalacja specjalnych czujników, które emitują sygnał dźwiękowy w momencie wykrycia podwyższonego poziomu tlenku węgla – dzieje się to na tyle szybko, że możliwe jest uniknięcie poważnego zatrucia oraz śmierci w wyniku zaczadzenia.

