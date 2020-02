10 problemów zdrowotnych, które można wyczytać z twarzy

O tym, że w naszym organizmie może dziać się coś niepokojącego, świadczą zarówno zmiany skórne na twarzy, czyli pojawiające się w konkretnej strefie wypryski oraz stany zapalne, które objawiają się m.in. zaczerwienieniem, jak i obrzęki oraz przebarwienia. Jakie choroby powodują zmiany na twarzy?

Twarz zwierciadłem naszego zdrowia

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, nawet powszechnie występujące problemy z cerą mogą być pierwszym objawem wielu schorzeń w obrębie narządów wewnętrznych i układów naszego organizmu. Określaniem stanu zdrowia na podstawie wyglądu twarzy zajmują się specjaliści z zakresu patofizjonomiki, która wywodzi się z naturalnej medycyny wschodu. W czasach, kiedy nie było dostępu do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, choroby często rozpoznawano na podstawie wyglądu cery, zabarwienia gałek ocznych oraz wyglądu włosów.

Obecnie patofizjonomika staje się na nowo popularną metodą „diagnostyczną”, która może pomóc w rozpoznaniu pierwszych objawów różnych schorzeń, jednak nie powinna ona opóźniać wizyty u lekarza i rozpoczęcia leczenia, które musi opierać się przede wszystkim na medycynie konwencjonalnej. Specjaliści od naturalnych metod leczenia, którym zależy na zdrowiu korzystających z ich usług osób, nigdy nie zakazują leczenia konwencjonalnego, o czym warto wiedzieć, aby uniknąć poważnych problemów.

Patofizjonomika może być wskazówką ku temu, aby udać się do lekarza i wykonać odpowiednie badania. To, dlatego jej podstawy zgłębiają m.in. kosmetolodzy, którzy często kierują swoich pacjentów na badania właśnie ze względu na nawracające zmiany w konkretnej partii twarzy. Trzeba jednak wiedzieć, że patofizjonomika jest jedną z dziedzin medycyny naturalnej, która powstawała wiele wieków temu, kiedy nieznane były jeszcze współczesne schorzenia np. choroby cywilizacyjne, dlatego warto podchodzić do czytania chorób z wyglądu twarzy w sposób zdroworozsądkowy. Zanim zaczniemy leczenie np. z pomocą ziół lub suplementów, trzeba wykonać badania, które pozwolą potwierdzić „diagnozę” postawioną na podstawie wyglądu twarzy, włosów lub paznokci.

10 problemów zdrowotnych, których objawy są widoczne na twarzy

1. Choroby nerek

Pojawiające się nie tylko u kobiet obrzęki oraz podkowy pod oczami to jeden z pierwszych objawów problemów z nerkami. Opuchnięte górne powieki w godzinach porannych to także objaw odwodnienia organizmu, które może być spowodowane zaniedbaniem przyjmowania odpowiedniej ilości płynów lub spożywaniem nadmiaru kawy.

2. Schorzenia pęcherza moczowego

O tym, że pęcherz moczowy nie funkcjonuje w prawidłowy sposób, może świadczyć opuchlizna pojawiająca się w obrębie dolnej powieki oczu.

3. Alergia

O alergii wziewnej świadczy zaczerwienienie oczu, pojawianie się na powiekach tzw. jęczmieni, a także opuchlizna i świąd powiek. Cienie pod oczami mogą być też związane z atopowym zapaleniem skóry.

4. Niedoczynność tarczycy

Pojawienie się przebarwień w obrębie oczu, które obejmują zarówno górną powiekę, jak i obszar pod oczami, a także obrzęki powiek mogą świadczyć o niedoczynności tarczycy.

5. Problemy z sercem

Opadająca powieka górna i wiotkość powiek to jeden z pierwszych objawów świadczących o problemach z sercem. O zaburzeniach w funkcjonowania mięśnia sercowego mogą świadczyć także zasinienie nad górną oraz trudne do usunięcia i stale nawracające niedoskonałości w okolicy czubka nosa.

6. Problemy z jelitem cienkim

O problemach z jelitem cienkim mogą świadczyć nietypowe zmarszczki w okolicy policzków oraz niedoskonałości pojawiające się w środkowej części czoła.

7. Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby

Ciemnobrązowe zabarwienie wokół oczu oraz białe, twarde grudki na powiekach mogą być pierwszym objawem zaburzeń w funkcjonowaniu wątroby. Często świadczą też zbyt wysokim poziomie złego cholesterolu oraz trójglicerydów.

8. Nadciśnienie tętnicze

Zasinienie skóry pod oczami, któremu towarzyszy zaczerwienienie policzków lub całej twarzy może świadczyć o podwyższonym ciśnieniu tętniczym.

9. Cukrzyca

Zaczerwienienie twarzy oraz cienie pod oczami występują także w przebiegu cukrzycy.

10. Problemy z układem oddechowym

O problemach z układem oddechowym mogą świadczyć niedoskonałości oraz przebarwienia w okolicy kości policzkowych.

