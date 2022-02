Obgryzanie paznokci – niepozorny nawyk, który może oznaczać... problemy zdrowotne

Paznokcie na ogół mają za zadanie zdobić. Kobiety potrafią poświęcić długi czas na to, by były one w idealnym stanie. Jednak stres, nuda czy zły nawyk mogą sprawić, że obgryzamy paznokcie. Do czego może to prowadzić?

Obgryzanie paznokci – niezdrowy nawyk

Biorąc pod uwagę, że dłonie i palce są jednym z najczęstszych miejsc, w których znajdują się zarazki, nieuniknione jest przeniesienie tych zarazków do ust. Zwiększa ryzyko zakażenia wirusowego, np. COVID-19, przeziębienia lub grypy. Również bakterie salmonelli i E. coli często znajdują się na dłoniach i palcach po kontakcie z zakażoną powierzchnią, co może prowadzić do zakażenia bakteryjnego.

Obgryzanie paznokci najczęściej powoduje bolesną, uszkodzoną skórą wokół paznokcia. Może to zwiększać ryzyko infekcji ze względu na otwartą ranę oraz wpływać na inne części ciała. Istnieje także popularna infekcja bakteryjna, która wiąże się często z obgryzaniem paznokci — zanokcica. Ta infekcja zwykle występuje na skórze wokół naskórka lub po bokach paznokcia i zwykle objawia się stanem zapalnym wokół dotkniętego miejsca.

Jak powstrzymać się od obgryzania paznokci?

Poszukaj innego sposobu na odstresowanie – np. popularny "gniotek"

Używaj preparatów wzmacniających płytkę i tzw. gorzkich lakierów

Poproś o upominanie cię, jeśli ktoś zauważy, że to robisz

Zwiększaj świadomość na temat ryzyka obgryzania paznokci

Paznokcie pełnią przede wszystkim funkcję ochronną – chronią zakończenia palców przed urazami. Ponadto dzięki nim można diagnozować niektóre niedobory witamin. To, jak wygląda płytka paznokcia (czy są na niej przebarwienia, czy doszło do deformacji, czy zmienił się kolor, czy pojawiły się kropki lub pręgi), wiele mówi o naszym stanie zdrowia i może ułatwić lekarzowi postawienie diagnozy.

