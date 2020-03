Spirytus salicylowy – na co pomaga, a kiedy szkodzi?

Spirytus salicylowy jest tanim i ogólnodostępnym środkiem o działaniu odkażającym. Kupimy go nie tylko w aptece, ale także w drogerii lub supermarkecie. W jego składzie znajduje się kwas salicylowy, alkohol etylowy oraz woda. Wysokie stężenie alkoholu (około 70%) oraz właściwości kwasu salicylowego sprawiają, że spirytus salicylowy odznacza się wyjątkową skutecznością w niszczeniu większości drobnoustrojów m.in. bakterii.

Spirytus salicylowy – właściwości

Spirytus salicylowy stosuje się m.in. do odkażania ran, ze względu na jego właściwości antyseptyczne oraz przyśpieszające regenerację naskórka. Dzięki wyjątkowej skuteczności w niszczeniu bytujących na skórze drobnoustrojów polecany jest w przypadku pielęgnacji cery trądzikowej oraz podczas pierwszej pomocy po urazach, które spowodowały niewielkie uszkodzenia skóry np. otarcia. Co ciekawe, badania potwierdziły, że znajdująca się w każdej domowej apteczce woda utleniona cechuje się mniejszą skutecznością w redukcji niebezpiecznych drobnoustrojów, dlatego warto zastąpić ją właśnie spirytusem salicylowym. Wyjątkowe właściwości kwasu salicylowego w połączeniu z wysokoprocentowym alkoholem sprawiają, że spirytus salicylowy w zaledwie 2 minuty niszczy ponad 90% bytujących na skórze bakterii, dlatego jego właściwości wykorzystywane są w medycynie i przemyśle kosmetycznym. Niestety, preparat ten nie może być stosowany przez każdego, bo w niektórych przypadkach powoduje podrażnienia skóry i reakcje alergiczne. Spirytusu salicylowego nie należy stosować przez dłuższy czas, bo powoduje to przesuszenie naskórka i zwiększenie wydzielania sebum.

Spirytus salicylowy – zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem spirytusu salicylowego jest dezynfekcja skóry oraz różnych powierzchni. Możemy wykorzystać go zarówno w przypadku problemów skórnych np. trądziku, jak i niewielkich skaleczeń, otarć naskórka oraz zadrapań, choć trzeba przygotować się na to, że powoduje nieprzyjemne szczypanie skóry. Dzięki działaniu spirytusu salicylowego można zapobiegać zakażeniu uszkodzonych tkanek oraz zadbać o redukcję bakterii powodujących stan zapalny w obrębie gruczołów łojowych i mieszków włosowych. Warto sięgnąć po spirytus salicylowy także w momencie zranienia się np. podczas krojenia surowego mięsa, bo jego właściwości skutecznie chronią przed niebezpiecznymi bakteriami.

Spirytus salicylowy to także skuteczny środek na grzybicę. Stosowany jest zwykle wspomagająco w leczeniu grzybicy skóry oraz zakażeń grzybiczych dołów pachowych i pachwin.

Co więcej, spirytus salicylowy może być stosowany do odkażania np. tradycyjnych termometrów, odkażania skóry przed podaniem zastrzyku i powierzchni, na których bytują niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje np. kuchennych blatów. W przypadku posiadania w domu psa lub kota, który znaczy teren lub jest na etapie nauki czystości, można wykorzystać spirytus salicylowy w celu odkażenia zanieczyszczonej przez zwierzę podłogi i usunięcia nieprzyjemnego zapachu.

Spirytus salicylowy – przeciwwskazania

Nie zawsze można odkażać skórę spirytusem salicylowym. Środek ten nie jest polecany do stosowania u niemowląt i małych dzieci, a także osób uczulonych na kwas salicylowy. W przypadku skóry skłonnej do podrażnień oraz przesuszonej także trzeba zachować ostrożność podczas stosowania spirytusu salicylowego. Nie jest to środek do długotrwałego stosowania np. w przypadku trądziku i innych problemów kosmetycznych.

Podsumowując, spirytus salicylowy to tani preparat odkażający o szerokim zastosowaniu. Jego właściwości można wykorzystać także w profilaktyce zakażeń chorobami wirusowymi, bo skutecznie redukuje on liczbę szkodliwych drobnoustrojów na dłoniach.

