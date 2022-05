Spirytus salicylowy na trądzik – właściwości i działanie

Trądzik nie jest już jedynie przypadłością nastolatków. Po okresie dojrzewania może on nawracać i najczęściej pojawia się ponownie u osób, które ukończyły 20. rok życia, choć w niektórych przypadkach, może też występować bez przerwy od okresu nastoletniego. Czy spirytus pomaga pozbyć się zmian trądzikowych?

Czym jest trądzik?

Trądzik to choroba skóry, która może być wywołana zaburzeniami hormonalnymi, ale również nieodpowiednią pielęgnacją skóry czy ubogą dietą. Skóra trądzikowa produkuje więcej łoju niż skóra normalna, który tworzy na niej warstwę sebum. Odkłada się ono głównie na czole, nosie i brodzie, w tzw. strefie T, powodując nieprzyjemne błyszczenie się twarzy. Nadmiar sebum sprzyja namnażaniu się bakterii, które mogą powodować krosty, grudki, zmiany zapalne i zaskórniki.

Pojawienie się trądziku powinno być sygnałem do przyjrzenia się swojemu organizmowi. Jeśli trądzik pojawia się u nastolatków w okresie dojrzewania, jest zjawiskiem fizjologicznym, ale i tak warto mu przeciwdziałać, stosując zbilansowaną dietę, ograniczając słodycze czy gotowe dania typu fast food. U osób dorosłych trądzik może mieć związek z wystąpieniem zaburzeń hormonalnych (np. spowodowanych zespołem policystycznych jajników czy chorobami tarczycy), nietolerancją pokarmową, przyjmowaniem niektórych leków lub nieodpowiednią dietą. W każdym z tych wypadków warto poświęcić trochę czasu na poznanie dokładnej przyczyny wystąpienia trądziku i wyeliminowaniu jej z życia.

Przyczyny trądziku

Zmian trądzikowe powstają na skutek nadmiernego wydzielania sebum przez gruczoły łojowe. Nadmierne wydzielanie sebum spowodowane jest przede wszystkim zmianami hormonalnymi w okresie dorastania, więc trądzik u nastolatków powodują „szalejące” hormony.

Trądzik u dorosłych również może być spowodowany zmianami hormonalnymi, np. bardzo często występuje u kobiet w drugie fazie cyklu menstruacyjnego. Powstawaniu ropnych krost i zaskórników sprzyja również stosowanie niewłaściwie zbilansowanej diety (spożywanie nadmiaru cukrów prostych, ostrych przypraw oraz tłuszczów nasyconych), stres, a także picie alkoholu i palenie papierosów. Przyczyną powstawania trądziku może być też nieodpowiednia pielęgnacja twarzy.

Dlaczego skóra trądzikowa się przetłuszcza?

Skóra trądzikowa to skóra, która produkuje nadmierną ilość łoju, przez co wydziela sebum sprzyjające powstawaniu stanów zapalnych. Aby usunąć trądzik i pozbyć się zaskórników, rozszerzonych porów czy wykwitów zapalnych, należy uregulować pracę gruczołów łojowych. Tylko w ten sposób zapobiegniemy dalszej nadmiernej produkcji sebum.

Pielęgnacja cery trądzikowej

Skóra trądzikowa wymaga szczególnie starannej pielęgnacji, która powinna uwzględniać stosowanie właściwie dobranych do jej potrzeb kosmetyków. Niezbędne jest nie tylko prawidłowe oczyszczanie skóry i przeciwdziałanie rozwojowi baterii, które są odpowiedzialne za powstawanie pryszczy i stanów zapalnych, ale także unikanie jej przesuszania, bo wówczas gruczoły łojowe będą produkowały jeszcze więcej sebum, więc problem trądziku zacznie się stopniowo nasilać.

Prawidłowa pielęgnacja cery trądzikowej powinna uwzględniać m.in.:

stosowanie specjalistycznych kosmetyków na trądzik np. dermokosmetyków,

codzienne oczyszczanie cery i dbanie o zapewnienie skórze odpowiedniego poziomu nawilżenia zarówno od wewnątrz (picie wody), jak i od zewnątrz (stosowanie kosmetyków nawilżających),

stosowanie toników do cery trądzikowej,

stosowanie kosmetyków matujących i regulujących wydzielanie sebum,

stosowanie specjalnie dopasowanych do rodzaju cery kosmetyków do makijażu oraz demakijażu.

Czy przemywanie skóry alkoholem pomaga pozbyć się trądziku?

Przemywanie skóry alkoholem w celu redukcji zmian trądzikowych było kilka dekad temu powszechnie praktykowane i nawet polecane przez kosmetyczki oraz dermatologów. Teraz już wiadomo, że czysty alkohol oraz zawierające go kosmetyki jedynie na krótki czas poprawiają wygląd cery i powodują znacznie więcej szkód, niż może się z pozoru wydawać.

Czysty alkohol działa odkażająco, więc pomaga pozbyć się bytujących na skórze bakterii, dla których pożywką jest nadmiar wydzielanego przez gruczoły łojowe sebum, jednak równocześnie wpływa ona na przesuszenie skóry i zaczyna powodować jeszcze większą aktywność gruczołów łojowych. Stosując alkohol oraz zawierające go kosmetyki w celu pozbycia się trądziku, w większości przypadków, jedynie nasilimy problem, zamiast go rozwiązać, niszcząc m.in. barierę lipidową, która jest niezbędną skórze warstwą ochronną.

Co więcej, alkohol działa drażniąco na skórę, powoduje ból i pieczenie, więc może nasilać stany zapalne, występujące w obrębie nadkażonych bakteryjnie pryszczy oraz zaskórników. Warto pamiętać, że wysuszając pryszcze na powierzchni skóry, wcale nie działamy u źródła problemu, które znajduje się dużo głębiej, a takie postępowanie może spowodować zaostrzenie stanu zapalnego tanki podskórnej, prowadząc do powstawania bolesnych czyraków.

Kwas salicylowy – co to jest?

Jeszcze do niedawna kosmetyki z kwasem salicylowym powszechnie polecano do pielęgnacji skóry trądzikowej. Dziś już wiadomo, że ich efekt może być krótkotrwały, ale nie zmienia to faktu, że salicylany mogą pomóc zwalczyć zakażenia bakteryjne skóry.

Kwas salicylowy to kwas hydroksylowy stosowany do celów kosmetycznych. Został odkryty w XIX wieku przez niemieckiego chemika Hermanna Kolbe. Wyodrębniono go z kory wierzby, ale można go uzyskać również z kory topoli, a nawet z maliny czy rumianku.

Kwas salicylowy był pierwszym farmaceutykiem wytwarzanych w ilościach przemysłowych za pomocą syntezy chemicznej. Słabo rozpuszcza się w wodzie, ale dobrze w alkoholu etylowym i w tłuszczach.

Czy kwas salicylowy to jest to samo co spirytus salicylowy?

Kwas salicylowy nie jest spirytusem salicylowym. To dwa różne produkty. Spirytus salicylowy to 2-procentowy roztwór kwasu salicylowego w 68-procentowym alkoholu etylowym oraz w wodzie. Zachowuje on właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i odkażające skórę, ale nie działa tak drażniąco jak alkohol salicylowy.

Jeśli zatem zranimy się lub na powierzchni skóry dojdzie do otarcia, które ulegnie nadkażeniu bakteryjnemu, taką skórę możemy śmiało przemyć spirytusem salicylowym. Zadziała on przeciwbakteryjnie i odkazi ranę, zapobiegając rozwijaniu się bakterii.

Spirytus salicylowy na trądzik można wykorzystać w jednym przypadku – gdy na skórze powstają pojedyncze, bolesne ropne wykwity. Taką krostę można przemyć spirytusem salicylowym, by ją odkazić, a także przyspieszyć jej wysuszanie. Ma to zdecydowanie lepsze działanie niż wyciskanie ropy z krost, które nie tylko może doprowadzić do przenoszenia się bakterii na inne części skóry, ale również pozostawić po sobie szpecącą bliznę.

Czym jest kwas acetylosalicylowy?

Kwas acetylosalicylowy to pochodna kwasu salicylowego - ester salicylowy kwasu octowego. Wykazuje on działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe. Stosuje się go w leczeniu przeziębień czy infekcji wirusowych powodujących gorączkę i osłabienie organizmu. Co więcej, wykazano, że kwas acetylosalicylowy może stanowić profilaktykę w rozwoju zakrzepicy i hamować powstawanie zakrzepów w tętnicach.

Kwasu acetylosalicylowego nie powinny jednak stosować osoby, które cierpią na choroby żołądkowo-jelitowe (np. wrzody), chorzy na astmę, a także kobiety w ciąży i dzieci poniżej 12. roku życia.

Kwas salicylowy – zastosowanie w pielęgnacji

Kwasy salicylowe i ogólnie salicylany są częstymi składnikami kosmetyków wykorzystywanych do leczenia trądziku. Wykazują działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, dlatego mogą sprzyjać łagodzeniu objawów trądziku spowodowanych nadmierną produkcją sebum.

Co więcej, kwas salicylowy delikatnie złuszcza warstwę rogową naskórka, może zatem sprzyjać odnowie skóry trądzikowej, leczyć stany zapalne i zmniejszać krosty.

Kwas salicylowy wykorzystuje się również do leczenia trądziku różowatego - do złuszczania skóry, spłycania plam pigmentacyjnych i łagodzenia stanów zapalnych skóry. Należy jednak go stosować bardzo ostrożnie, ponieważ trądzik różowaty występuje u osób z cerą naczyniową, która z natury jest cienka i delikatna. Stosowany w nadmiarze może przyczynić się do odwodnienia skóry i paradoksalnie pogorszenia jej stanu.

Środek ten bywa stosowany również do leczenia skóry głowy. Szampony zawierające kwas salicylowy polecane są osobom chorującym na łuszczycę głowy. Pomaga złuszczyć naskórek i zapobiec powstawaniu nowych zmian łuszczycowych. Tego rodzaju kosmetyk może pomóc uregulować pracę gruczołów łojowych i opanować chorobę.

Kwas salicylowy na trądzik

Do leczenia stanów zapalnych skóry wykorzystuje się roztwór zawierający kwas salicylowy. Wykazuje on działanie keratolityczne, dzięki czemu pomaga rozpuszczać warstwę rogową naskórka i usuwać zanieczyszczenia oraz zrogowacenia.

W kosmetykach, które stosujemy w domu najczęściej znajdują się 2 g kwasu salicylowego, nierzadko również tlenek cynku, który wspomaga działanie przeciwzapalne kosmetyku. Kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji skóry trądzikowej mogą mieć umiarkowane działanie drażniące, co oznacza, że u osób o cerze dodatkowo płytko unaczynionej czy delikatnej mogą wywołać podrażnienia.

Właściwości kwasu salicylowego

Kwas salicylowy to kwas o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. Oprócz tego:

zapobiega nadkażeniom skóry

oczyszcza skórę

złuszcza naskórek

wspomaga odnowę naskórka

zwęża pory

pomaga dezynfekować rany i duże powierzchnie

stosuje się go na skórę głowy do leczenia łuszczycy

pomaga zapobiegać zakażeniom grzybiczym

Zastosowanie spirytusu salicylowego

Spirytus salicylowy stosuje się do leczenia trądziku, ale również do przeprowadzania peelingów w gabinetach kosmetycznych pozwalających złuszczyć zrogowaciały naskórek.

dezynfekowania ran i zakażeń skóry. Kwas salicylowy zabija nawet 98 procent bakterii, dlatego można go stosować do przemywania skóry, na której rozwinęła się infekcja o podłożu bakteryjnym. Warto jednak pamiętać, że może działać drażniąco na skórę.

Po jakim czasie widać efekty kwasu salicylowego?

Kwas salicylowy może dość szybko poprawić kondycję skóry trądzikowej. W jaki sposób? Jeśli stosujemy go w sposób właściwy i nie przesuszamy skóry, możemy zaobserwować poprawę kondycji cery już po około dwóch tygodniach stosowania kwasu salicylowego.

Warto jednak pamiętać, że skóra odnawia się około 28 dni. Jeśli zatem chcemy zaobserwować wyraźniejsze efekty, powinniśmy poczekać aż minie czas i nie przerywać pielęgnacji.

Jak prawidłowo stosować kwas salicylowy na trądzik?

Kwas salicylowy jest składnikiem wielu kosmetyków na trądzik. Znajdziemy go nie tylko w w peelingach i żelach do oczyszczania skóry, ale również w tonikach czy kremach. Stanowi bazę także preparatów, które nanosi się na skórę punktowo, stosując je jedynie w miejscach zmienionych chorobowo.

Kwas salicylowy stosowany w sposób nieodpowiedni może wywołać przesuszenie skóry. Aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, należy nie stosować zbyt dużej ilości kosmetyków z tym składnikiem. Co to oznacza w praktyce? Połączenie żelu do oczyszczania skóry z kwasem salicylowym, toniku i kremu z tym składnikiem może zaburzyć naturalną równowagę w barierze hydrolipidowej naskórka i doprowadzić do odwodnienia skóry. Odwodniona i przesuszona skóra zacznie produkować więcej sebum, co zaostrzy stan zapalny skóry.

W prawidłowej pielęgnacji skóry wystarczy jeden kosmetyk z kwasem salicylowym. Mocne oczyszczenie skóry twarzy żelem z kwasem, a następnie wyrównanie pH skóry łagodnym tonikiem i nałożenie kremu nawilżającego to dobry sposób na pielęgnację cery trądzikowej. Dwa lub trzy razy w tygodniu można dodać do tego kosmetyk złuszczający, który odnowi powierzchnię naskórka i pomoże pozbyć się zrogowaceń oraz przyspieszy leczenie stanów zapalnych. Osoby, które mają trądzik grudkowo-krostkowy taką pielęgnację mogą wspomóc o preparaty działające miejscowo, które nanosi się jedynie na zmiany zapalne.

Nawilżanie skóry to bardzo ważny etap pielęgnacji cery trądzikowej. Osobom borykającym się z trądzikiem często wydaje się, że ich skóra jest naturalnie tłusta, dlatego nie trzeba już jej nawilżać. To błędne myślenie – każda cera potrzebuje nawilżenia, do pielęgnacji cery trądzikowej czy mieszanej trzeba jedynie wybierać produkty o lżejszej konsystencji, które nie doprowadzą do zatkania porów skóry.

Czego jeszcze „nie lubi” cera trądzikowa?

W przypadku posiadania cery trądzikowej dużym „grzechem” jest oczyszczanie skóry z pomocą zwykłego mydła. Można stosować ten rodzaj kosmetyków myjących, ale jedynie pod warunkiem, że są to mydła dopasowane pod względem składników do potrzeb cery trądzikowej. Nie należy także stosować gruboziarnistych peelingów (do cery trądzikowej przeznaczone są inne kosmetyki złuszczające), a także wyciskać ropnych krost i zaskórników. W przypadku cery trądzikowej nie jest też wskazane opalanie się na słońcu oraz w solarium.

Spirytus salicylowy – przeciwwskazania i środki ostrożności

Spirytusu salicylowego nie należy stosować do przemywania większych partii skóry. Można nim odkazić niewielkie partie skóry, na której doszło do powierzchniowych lub miejscowych zmian.

Stosowanie spirytusu salicylowego na większe powierzchnie ciała może doprowadzić do nasilenia zmian trądzikowych, suchości skóry, łojotoku, a także innych chorób skóry.

Jeśli do pielęgnacji skóry trądzikowej stosujemy kosmetyki zawierające substancje złuszczające (np. kwas glikolowy lub kwas migdałowy), nie powinniśmy stosować dodatkowo kwasu salicylowego. Może to doprowadzić do podrażnień skóry.

