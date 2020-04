Objawy raka jelita grubego, których nie wolno ignorować

Rak jelita grubego jest jednym z nowotworów o największej śmiertelności. Może wysyłać głośne znaki ostrzegawcze, aby poinformować cię, że coś jest nie tak. Możesz myśleć o nim jako o problemie typowym dla starszych osób, ale z badań opublikowanych w czasopiśmie National Cancer Institute wynika, że coraz więcej młodych ludzi choruje z tego powodu. Mimo że badania przesiewowe pomogły obniżyć ogólną liczbę przypadków, epidemia otyłości może napędzać wzrost zachorowań wśród młodych dorosłych.

Zmęczenie

Chroniczne zmęczenie jest kolejnym objawem choroby nowotworowej. Między innymi dlatego, że wyniszcza organizm, a układ odpornościowy pracuje na zwiększonych obrotach. Zmęczenie jest objawem niezliczonej liczby różnych chorób, więc jeśli przeszkadza w codziennych zadaniach, nawet jeśli się wysypiasz, to może być czas na wizytę u lekarza.



Zmiana wypróżnień

Kolejnym, bardzo charakterystycznym objawem raka jelita grubego jest zmiana konsystencji lub koloru stolca czy też jego kształt. Na co zwrócić uwagę: ​​stolce, które wydają się bardzo wąskie, są jednym z cichych objawów raka jelita grubego; stolce, które nagle zmieniają konsystencję, są bardzo wczesnym objawem problemu w okrężnicy. Nie wolno ignorować także ciemnych, smolistych stolców, a także śladów krwi na ich powierzchni.



Anemia

Niedokrwistość to stan, w którym krew nie ma wystarczającej ilości hemoglobiny. Jest szczególnie ignorowany przez kobiety, ponieważ to one, choćby z racji miesiączki, częściej zmagają się z anemią. Jednak trzeba pamiętać, że niedokrwistość może być spowodowana krwawieniem, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Rak jelita grubego zazwyczaj powoduje krwawienie z guzów, co z kolei może powodować niedobór żelaza i niedokrwistość.



Bol brzucha

Sporadycznie może pojawić się u każdego z nas. Jeśli jednak ból brzucha jest wyjątkowo dokuczliwy, utrudniając normalne funkcjonowanie, trwa nieprzerwanie, bądź też towarzyszą mu inne, charakterystyczne dla raka jelita objawy, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Częste wzdęcia również mogą świadczyć o nowotworze jelita, a to kolejny objaw, który można lekceważyć z pomocą popularnych preparatów z apteki.



Utrata wagi

Niewyjaśniona utrata masy ciała jest jednym z najbardziej charakterystycznych objawów nie tylko raka jelita, ale każdego nowotworu. Łatwo jednak jest przeoczyć spadek wagi, a jeśli już się pojawia, raczej nas cieszy niż martwi. Większość z nas zapewne nie uzna tego za objaw wymagający konsultacji lekarskiej, a prędzej za błogosławieństwo. Niemal we wszystkich przypadkach niewyjaśniona utrata masy ciała jest niebezpieczna i zazwyczaj wiąże się z poważnym problemem zdrowotnym, którego nie wolno ignorować. Choroba nowotworowa zużywa bardzo dużo kalorii, ponieważ układ odpornościowy, jak i komórki rakowe szybko spalają kalorie - ten pierwszy próbuje walczyć z rakiem, a ten drugi próbuje się bardziej rozwijać.

Organizacje na rzecz ochrony zdrowia zalecają rozpoczęcie badań przesiewowych po ukończeniu 45 roku życia, jeśli istnieje ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i wcześniej, jeśli masz wywiad rodzinny w kierunku choroby lub innych czynników ryzyka. Badania przesiewowe mają ogromny wpływ na zmniejszenie liczby przypadków raka.

Dostępne są różne metody, więc porozmawiaj ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub gastroenterologiem, która z nich będzie dla ciebie odpowiednia. Kolonoskopia jest najczęściej stosowanym testem przesiewowym.

Możesz także wybrać elastyczną sigmoidoskopię, która jest zasadniczo skróconą wersją kolonoskopii, lub badanie kału, które może wykryć krew w kale.

