Potrafią skutecznie przyćmić satysfakcję ze spalonych kalorii. Zakwasy – co jeść i jak trenować, aby ich uniknąć?

Wiele osób myśli, że zakwasy powstają na skutek osadzenia się w mięśniach kwasu mlekowego po wzmożonym treningu. Tymczasem są wynikiem mikrouszkodzeń włókien mięśniowych.

Większość osób ból mięśni po treningu kojarzy z zakwasami, które to mają powstawać w wyniku gromadzenia się w tkance mięśniowej kwasu mlekowego. Tak naprawdę to nie zakwasy, ale zespół opóźnionego bólu mięśniowego, czyli zespół DOMS.

Czym jest zespół DOMS?

Opóźniona bolesność mięśni, czyli DOMS pojawia się na kilkanaście do kilkudziesięciu godzin po wysiłku fizycznym. Nie muszą to być intensywne ćwiczenia, ale także wysiłek związany z pracą fizyczną oraz każdą inną aktywnością, do której nieodpowiednio się przygotujemy. W przypadku ćwiczeń fizycznych i innych aktywności np. wspinaczki przyczyną DOMS może być brak rozgrzewki oraz niedopasowanie intensywności wysiłku do naszej formy fizycznej. Podobnie jest w przypadku pracy fizycznej – jeżeli zaczniemy z dnia na dzień pracować fizycznie np. na budowie, to nagła zmiana trybu życia spowoduje nie tylko uczucie zmęczenia, ale także bolesność mięśni, która będzie skutkiem zespołu DOMS.

Czym jest zespół DOMS? Na pewno nie ma on nic wspólnego z zakwasami, bo jego przyczyną nie jest powstający w mięśniach kwas mlekowy. Zespół opóźnionego bólu mięśniowego nazywany jest także gorączką mięśni i ma związek z powstałymi w czasie wysiłku mikrourazami tkanki mięśniowej oraz pojawiającym się stanem zapalnym. Po raz pierwszy zespół DOMS został opisany w 1902 roku.

Każda aktywność fizyczna może spowodować wystąpienie zespołu DOMS, dlatego warto pamiętać o dopasowaniu intensywności treningu oraz innego wysiłku fizycznego do swojej formy fizycznej.