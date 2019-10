Intensywnie ćwiczysz? Możesz mieć bigoreksję

Aktywność fizyczna to sposób na zachowanie dobrego zdrowia i sprawności na stare lata. Dzięki systematycznemu uprawianiu sportu poprawiamy funkcjonowanie naszego organizmu i inwestujemy w przyszłość, minimalizując ryzyko stania się na starość osobą zależną od innych; niestety, nadmiar ćwiczeń może szkodzić i prowadzić do wystąpienia zaburzenia nazywanego bigoreksją.

Zdrowy styl życia podstawą dobrego zdrowia

Coraz większą uwagę przywiązujemy do sposobu odżywiania oraz aktywności fizycznej. Korzystamy z siłowni, klubów fitness, chodzimy na basen, jeździmy na rowerze i chętnie korzystamy z innych sposobów na aktywność, jednak czasami do tego stopnia zatracamy się w przyjemności, jaką daje ruch, że zaczynamy przejawiać objawy uzależnienia. Wprawdzie bigoreksja nie jest typowym uzależnieniem, jednak bywa tak nazywana, choć dotyczy patologicznego postrzegania wyglądu ciała. Zaburzenie to można obrazowo opisać jako przeciwieństwo anoreksji, czyli osoba cierpiąca na bigoreksję postrzega swoje ciało w inny sposób, niż wskazuje na to rzeczywistość – widzi nadmiernie szczupłą i pozbawioną muskulatury sylwetkę, której potrzebny jest intensywny trening, choć wygląda całkiem dobrze i nie potrzebuje dodatkowej dawki ruchu w celu budowania masy mięśniowej.

Bigoreksja – zaburzenie dysmorficzne, które prowadzi do patologicznego uprawiania sportu

Obsesja idealnego wyglądu dopada coraz więcej osób i nie dotyczy jedynie stosowania coraz bardziej wymyślnych diet, ale także aktywności fizycznej. Umięśnione ciała są w modzie, a odbiegający od lansowanego na blogach i w mediach społecznościowych kanonów piękna wygląd, staje się przyczyną kompleksów. Niestety, coraz częściej do gabinetów psychoterapeutycznych trafiają osoby z poważnymi zaburzeniami, które objawiają się nieprawidłowym postrzeganiem swojego wyglądu oraz patologicznym podejściem do codziennie wykonywanego treningu, który staje się sensem życia i zaczyna rujnować zdrowie.

Co to jest bigoreksja?

Bigoreksja to stosunkowo nowe zaburzenie, które tak do końca nie zostało jeszcze poznane. Wiadomo, że dotyczy osób w różnym wieku i nie ma związku z płcią. Podłożem bigoreksji jest nieprawidłowe postrzeganie swojego ciała i przekonanie o tym, że wymaga ono intensywnej pracy nad muskulaturą, co powoduje maksymalne skupienie się osoby chorej na ćwiczeniach kosztem normalnego życia, relacji społecznych, a także zdrowia.

Bigoreksja – objawy

Zaburzenia postrzegania własnego ciała to ogromny problem nie tylko wśród nastolatków. Bigoreksja może ujawnić się na każdym etapie życia; często pojawia się u osób, które diametralnie zmieniły swój styl życia i sposób odżywiania, osiągnęły sukces w odchudzaniu, zrzucając nawet kilkadziesiąt kilogramów i powróciły do szczupłej sylwetki, jednak nie potrafią powiedzieć stop i przestać katować się ćwiczeniami. W lustrze zamiast pięknie umięśnionej sylwetki widzą szczupłą i bezkształtną osobą, a żadne tłumaczenia, że jest inaczej, nie przynoszą oczekiwanych efektów. Zaburzenie to jest trudne do wykrycia przez otoczenie osoby chorej, bo przez długi czas nie daje wyraźnych objawów, jednak z czasem można zauważyć, że coś jest nie tak, jak powinno.

Kiedy można podejrzewać bigoreksję?

Osoby chore na bigoreksję zwykle nie zauważają problemu, dlatego to ich bliscy powinni być wyczuleni na pojawianie się niebezpiecznych objawów, do których należy m.in.:

rezygnacja z wszelkich rozrywek na rzecz ćwiczeń fizycznych,



nadmierne forsowanie się ćwiczeniami w przekonaniu o nieatrakcyjnym wyglądzie sylwetki,



podporządkowanie całego planu dnia kolejnym treningom,



stopniowa rezygnacja z normalnego życia i poświęcanie się jedynie ćwiczeniom,



zerwanie relacji z rodziną i przyjaciółmi,



unikanie wyjść, które nie są związane z aktywnością,



problemy w pracy, która zaczyna być przeszkodą w osiąganiu celów treningowych,



ćwiczenie ponad siły, pomimo bólu, kontuzji oraz osłabienia organizmu.

