Objawy zawału serca u kobiet i mężczyzn są inne?

Trzy najczęstsze objawy zawału serca u kobiet i mężczyzn to: ból w klatce piersiowej, pocenie się i duszność, donosi badanie zaprezentowane na EAPC Essentials 4 You, platformie naukowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ( ESC) i opublikowane w Journal of the American Heart Association. Eksperci podkreślają, że kierowanie się poszukiwaniem „nietypowych objawów” może opóźnić diagnozę.

„Objawy zawału serca są często określane jako typowe u mężczyzn i nietypowe u kobiet” – powiedział autor badania dr Annemarijn de Boer z University Medical Center Utrecht w Holandii. „Ale nasze badanie pokazuje, że chociaż objawy mogą się różnić między płciami, istnieje również wiele podobieństw”. Bez względu na płeć, jeśli wystąpią objawy zawału serca, nie zwlekaj. Natychmiast należy wezwać pogotowie. Objawy zawału serca Rozpoznanie objawów ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia szybkiego, ratującego życie leczenia osób z zawałem serca. Niektóre wcześniejsze badania donoszą o różnicach płciowych w objawach, podczas gdy inne zgłaszają wspólne objawy. W badaniu tym zebrano dane najwyższej jakości – w sumie 27 badań – z ostatnich dwóch dekad szczegółowo opisujące objawy u pacjentów z potwierdzonym ostrym zespołem wieńcowym (zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa). Oprócz dzielenia się trzema najczęstszymi objawami, większość mężczyzn i kobiet doświadczających ostrego zespołu wieńcowego miała ból w klatce piersiowej: 79% mężczyzn i 74% kobiet. Odnotowano także znaczące różnice w prezentacji objawów między kobietami i mężczyznami. W porównaniu z mężczyznami kobiety częściej niż dwukrotnie częściej odczuwały ból między łopatkami, 64% częściej cierpiały na nudności lub wymioty, a 34% częściej odczuwały duszność. Chociaż ból w klatce piersiowej i pocenie się były najczęstszymi objawami zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, występowały rzadziej u kobiet, które miały o 30% mniejsze szanse na ból w klatce piersiowej i 26% mniejsze szanse na pocenie się w porównaniu do mężczyzn. W badaniu nie zbadano przyczyn, dla których istnieją pewne różnice w prezentacji objawów między kobietami i mężczyznami, ale dr de Boer powiedział: „Poprzednie badania wykazały różnice płci w sposobie występowania zawałów serca w ciele, ale nie jest pewne, jak i czy dotyczy to prezentacji objawów. Przyczyna różnic między płciami zasługuje na dalsze badania”. Czytaj także:

