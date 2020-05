5 przyczyn zatkanego nosa i bólu głowy

Nie zawsze wiemy, co powoduje ból głowy i zatkany nos. Bóle głowy są jednym z najczęstszych schorzeń, z którymi borykają się ludzie. Mają one wiele możliwych przyczyn, a właściwe postępowanie wymaga dokładnej diagnozy. Wizyta u lekarza jest wysoce zalecana, jeśli bóle głowy zaczynają się nasilać, Lekarz prawdopodobnie zada kilka pytań dotyczących objawów. Leczenie często może odbywać się w domu za pomocą leków przeciwbólowych OTC i leków zmniejszających przekrwienie. W niektórych przypadkach, takich jak reakcje alergiczne, lekarz może zlecić testy w celu wykrycia alergii lub innych wskazówek dotyczących choroby podstawowej. U niektórych osób mogą wystąpić poważniejsze schorzenia, takie jak bakteryjne zapalenie zatok, migreny lub infekcja ucha. W zależności od przyczyny ludzie nie zawsze mogą we własnym zakresie zapobiec zatkaniu nosa i bólowi głowy. Dana osoba powinna często myć ręce, aby uniknąć narażenia na wirusy, w tym wirus grypy. Należy również podjąć kroki, aby uniknąć czynników wywołujących alergie, lub migreny.

Czytaj także:

Jak bez termometru sprawdzić, czy ma się gorączkę?