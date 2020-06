5 medycznych mitów. Ty też w nie wierzysz?

Jedni w nie ślepo wierzą, inni traktują z przymrużeniem oka, ale jedno jest pewne – medyczne mity potrafią zaszkodzić naszemu zdrowiu. Z tego względu pojawia się coraz więcej naukowych publikacji, które w przystępny sposób obalają nieprawdziwe teorie. Ich autorami są także znani, polscy lekarze, którzy starają się aktywnie walczyć z powielanymi m.in. w sieci szkodliwymi teoriami.

Zdrowie mamy jedno…

Ze zdrowiem nie należy eksperymentować, wierząc w pseudonaukowe teorie, które nie mają żadnego potwierdzenia. Niestety, spotykamy się z nimi każdego dnia, m.in. przeglądając serwisy internetowe, co może zakończyć się uszczerbkiem na zdrowiu, jeżeli ślepo zaczniemy testować powielane „sposoby na zdrowie”. Bardzo ważne jest to, aby nauczyć się skutecznie weryfikować informacje i szukać ich potwierdzenia w badaniach naukowych. Tylko wówczas zyskamy pewność, że przeczytane zalecenia prozdrowotne warto wprowadzić do swojego życia.

5 popularnych i bardzo szkodliwych medycznych mitów

Wiele z medycznych mitów dotyczy naszego odżywiania. Od kilku lat mnożą się teorie na temat przyczyn nadwagi i szkodliwych produktów spożywczych, które zaczynamy masowo eliminować ze swojej diety. Druga grupa medycznych mitów to szereg nieprawdziwych informacji na temat szczepionek, które jak pokazała historia, pozwoliły skutecznie wyeliminować wiele śmiertelnych i powodujących liczne powikłania chorób. Do częstych medycznych mitów, w które wierzymy, zalicza się także teorie o prozdrowotnym działaniu modnych suplementów diety, a także skuteczności naturalnych metod w leczeniu raka.

1. Zabójcze szczepionki

Powielane od wielu lat nieprawdziwe informacje na temat szczepionek to jeden z bardziej szkodliwych, medycznych mitów. Powstały one jakiś czas temu i stały się przyczyną masowej rezygnacji ze szczepień ochronnych. Skutkuje to m.in. powrotem schorzeń uznanych za wyeliminowane właśnie dzięki szczepieniom np. śmiertelnie niebezpiecznej nie tylko dla niemowląt i małych dzieci odry.

Teorie na temat szkodliwości szczepionek nie mają żadnego naukowego uzasadnienia, a lekarz, który jako pierwszy opublikował nieprawdziwe informacje, został skazany prawomocnym wyrokiem i pozbawiony możliwości wykonywania zawodu.

Przypuszczenia, że szczepionki są przyczyną autyzmu i powodują wiele innych schorzeń to niepoparte medyczną wiedzą teorie, które opierają się jedynie na obserwacji pojedynczych przypadków. Prawda jest taka, że nowoczesne szczepionki nie szkodzą, a ratują życie, a zdarzające się odczyny poszczepienne i łączone z nimi schorzenia to jedynie niewielki odsetek wśród wszystkich zaszczepionych dzieci w skali globu.

2. Szkodliwy gluten

Z powodu powielania nieprawdziwych informacji wiele osób niepotrzebnie rezygnuje ze spożywania produktów, które zawierają gluten. Nie jest to dobre rozwiązania, bo gluten tak naprawdę korzystnie wpływa na nasz układ pokarmowy, o ile nie jesteśmy chorzy na celiakię. Bezpodstawne rezygnowanie z glutenu nie musi być sposobem na zdrowie, bo sięgając po sztucznie pozbawione tego białka roślinnego produkty, dostarczamy do organizmu sporo chemicznych dodatków, które muszą zatapiać go w składzie żywności oraz narażamy się na niedobory witamin, minerałów i błonnika pokarmowego w diecie.

3. Woda utleniona jest dobra do odkażania ran

Woda utleniona uważana jest za skuteczny środek odkażający, jednak nie do końca jest to prawdą. W przypadku skaleczeń zdecydowanie lepiej sprawdzi się spirytus salicylowy, który faktycznie wykazuje działanie antyseptyczne. Co więcej, woda utleniona może powodować podrażnienia np. gdy stosujemy ją do płukania jamy ustnej podczas leczenia zapalenia dziąseł lub paradontozy.

4. Woda utleniona leczy raka

To kolejny, bardzo szkodliwy mit, który spowodował, że wiele osób chorych na nowotwory, zrezygnowało z leczenia i zaczęło stosować „naturalne” sposoby na raka. Picie wody utlenionej nie jest panaceum na choroby nowotworowe oraz inne schorzenia.

5. Papierosy elektroniczne szkodzą mniej

E-papierosy uważane są za zdrowszą alternatywę tradycyjnych papierosów. Ten mit, choć stosunkowo młody, został już skutecznie obalony. E-papierosy są równie szkodliwe i mogą stać się przyczyną raka oraz innych schorzeń typowych dla palaczy.

