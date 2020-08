Nie myjesz zębów? Możesz zachorować na raka

Niemycie zębów może zwiększać ryzyko zachorowania na raka? Do takiego wniosku doszli naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ryzyko zwiększają przede wszystkim choroby dziąseł spowodowane niedokładną higieną jamy ustnej. Wieloletnie obserwacje wykazały, że ryzyko zachorowania na raka żołądka zwiększa się o 52%, a gardła o 43%. Stan zapalny może stanowić bowiem sprzyjające do rozwoju nowotworu warunki. Bardziej zagrożone są również osoby, które straciły więcej niż jeden ząb.

Inny naukowcy wykazali natomiast, że brak higieny jamy ustnej fatalnie wpływa na serce. Poprzednie badania sugerują, że zła higiena jamy ustnej prowadzi do rozwoju bakterii we krwi, powodując stan zapalny w organizmie. Zapalenie zwiększa ryzyko migotania przedsionków (nieregularne bicie serca) i niewydolności serca (zaburzona jest zdolność serca do pompowania krwi lub rozluźniania się i wypełniania krwią). W badaniu zbadano związek między higieną jamy ustnej a występowaniem tych dwóch stanów.

Mycie zębów a zdrowie serca

W badaniu wzięło udział 161 286 uczestników koreańskiego krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w wieku od 40 do 79 lat bez migotania przedsionków lub niewydolności serca w wywiadzie. Uczestnicy przeszli rutynowe badania lekarskie w latach 2003–2004. Zebrano informacje na temat wzrostu, masy ciała, badań laboratoryjnych, chorób, stylu życia, zdrowia jamy ustnej i zachowań związanych z higieną jamy ustnej.

Podczas mediany obserwacji trwającej 10,5 roku, u 4911 (3,0%) uczestników rozwinęło się migotanie przedsionków, a u 7971 (4,9%) zdiagnozowano niewydolność serca.

Mycie zębów minimum 3 razy dziennie

Szczotkowanie zębów trzy lub więcej razy dziennie wiązało się z 10% niższym ryzykiem migotania przedsionków i 12% niższym ryzykiem niewydolności serca. Odkrycia były niezależne od szeregu czynników, w tym wieku, płci, statusu społeczno-ekonomicznego, regularnych ćwiczeń, spożywania alkoholu, wskaźnika masy ciała i chorób towarzyszących, takich jak nadciśnienie.

Chociaż w badaniu nie badano mechanizmów, jedną z możliwości jest to, że częste szczotkowanie zębów zmniejsza liczbę bakterii w biofilmie poddziąsłowym (bakterie żyjące w kieszeni między zębami a dziąsłami), zapobiegając w ten sposób translokacji do krwioobiegu.

Badania zostały opublikowane w European Journal of Preventive Cardiology, czasopiśmie European Society of Cardiology.