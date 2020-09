Co oznaczają strzykające stawy? Odpowiada fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta Tomasz Jurkiewicz wyjaśnił, co oznaczają strzykające stawy. Jaki ma to wpływ na nasz organizm? Co oznacza chrupanie w kolanie?

Trzaski w stawach dotyczą wielu osób w różnym wieku. Najczęściej dokuczają osobom intensywnie ćwiczącym oraz osobom prowadzącym siedzący tryb życia. Może je także powodowaćnadwaga oraz otyłość. Trzaski w stawach – przyczyny Istnieje wiele możliwych przyczyn strzelania w stawach. Najczęściej problem spowodowany jest: kawitacją, czyli w pełni naturalnym zjawiskiem, które ma związek z różnicą ciśnień w obrębie poszczególnych przedziałów stawów,



niedoborem witamin oraz podstawowych substancji odżywczych, które są niezbędne do odbudowy chrząstki stawowej i tworzenia odpowiedniej ilości mazi stawowej,



przebytymi urazami,



nadmiernym obciążaniem stawów,



schorzeniami o podłożu reumatycznym i zwyrodnieniowym,



konfliktem tkanek miękkich z kostnymi elementami stawu,



rozmięknieniem chrząstki stawowej. Strzelanie w stawach może też być objawem odwodnienia, które dotyczy coraz większej liczby osób. Brak odpowiedniej ilości płynów w diecie powoduje m.in. ograniczenie ruchomości stawów oraz przyczynia się do powstawania problemów z chrząstką stawową i zmniejszenia produkcji mazi stawowej, bez której „mechanizm” stawu nie może prawidłowo funkcjonować.