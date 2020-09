Miałeś zawał? Musisz szybko znów zacząć uprawiać seks

„Seksualność i aktywność seksualna są wyznacznikami dobrego samopoczucia” – powiedział autor badania, profesor Yariv Gerber z Uniwersytetu w Tel Awiwie w Izraelu. „Wznowienie aktywności seksualnej wkrótce po zawale serca może być częścią postrzegania siebie jako osoby zdrowej, funkcjonującej, młodej i energicznej. Może to ogólnie prowadzić do zdrowszego stylu życia”.

Seks jako forma ćwiczeń

Aktywność seksualna to forma ćwiczeń fizycznych, zwiększająca tętno i ciśnienie krwi. Nagły, energiczny wysiłek fizyczny może czasami prowadzić do zawału serca (medycznie określanego jako zawał mięśnia sercowego). Pomimo tego wyzwalającego efektu regularna aktywność fizyczna zmniejsza długoterminowe ryzyko niekorzystnych następstw chorób serca. Podobnie, epizodyczna aktywność seksualna może czasami wywoływać incydenty sercowe, jednak ryzyko to jest mniejsze u osób regularnie ćwiczących.

„Z tego i innych powodów niektórzy pacjenci (w tym młodsi) wahają się przed wznowieniem aktywności seksualnej przez długi czas po zawale serca” – powiedział profesor Gerber.

Seks jako rehabilitacja po zawale

Z przeprowadzonych badań wynika, że utrzymanie / zwiększenie częstotliwości aktywności seksualnej w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zawale serca wiązało się z 35% niższym ryzykiem zgonu w porównaniu z powstrzymywaniem się / zmniejszaniem częstości aktywności seksualnej. Korzyść w zakresie przeżycia związana z utrzymaniem / zwiększeniem częstotliwości aktywności seksualnej wynikała głównie ze zmniejszenia śmiertelności z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe, takiej jak rak.

