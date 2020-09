Naukowcy potwierdzają: Opieka nad wnukami pomaga żyć dłużej

Większość rodziców docenia to, kiedy rodzice pomagają w opiece nad wnukami - daje im to trochę wolnego czasu i oszczędza im kłopotów z zatrudnieniem opiekunki. Wielu dziadków również uwielbia opiekować się swoimi wnukami, dlatego zazwyczaj jest to sytuacja korzystna dla wszystkich. Jeśli to nie jest wystarczająco zachęcające, istnieje również naukowy powód, dla którego seniorzy powinni opiekować się swoimi wnukami.

Niedawne recenzowane badanie przeprowadzone przez Journal Evolution and Human Behaviour w Berlinie wykazało, że dziadkowie, którzy opiekują się wnukami, zwykle żyją znacznie dłużej niż ci, którzy tego nie robią. Badanie zostało przeprowadzone na ponad 500 osobach w wieku 70+ i doprowadziło do bardzo ostatecznych wniosków. Seniorzy, którzy pomagali opiekować się wnukami, mieli aż o 37% niższe ryzyko śmiertelności niż dorośli w tym samym wieku, którzy nie mają „obowiązków opiekuńczych”. Dlaczego dziadkowie, którzy opiekują się dzieckiem, żyją dłużej Chociaż nauka nie może ze stuprocentową dokładnością wyjaśnić, dlaczego dziadkowie opiekujący się dziećmi żyją dłużej, mają całkiem niezły pomysł. Naukowcy uważają, że opieka nadaje seniorom sens życia i sprawia, że są bardziej aktywni i zmotywowani, co jest istotne w ich wieku. Jedna z autorek badania, Sonja Hilbrand, doktorantka na wydziale psychologii Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii, zauważyła, że: „To powiązanie może być mechanizmem głęboko zakorzenionym w naszej ewolucyjnej przeszłości, kiedy pomoc w opiece nad dziećmi była kluczowa dla przetrwania gatunku ludzkiego”. Badanie obejmowało badania lekarskie i wywiady okresowe z uczestnikami co dwa lata w latach 1990-2009. Należy zauważyć, że badanie dotyczyło jedynie okresowych opiekunów, a nie osób, które w pełnym wymiarze godzin opiekowały się wnukami.