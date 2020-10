Pływanie w zimnej wodzie może leczyć demencję? Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. We krwi osób praktykujących morsowanie wykryli specyficzny rodzaj białek. Wytwarzanie RBM3 może spowolnić postępowanie choroby. To odkrycie jest bardzo ważne dla opracowania nowego leku. Na razie wciąż należy jednak potwierdzić skuteczność działania białka.

Czy morsowanie jest zdrowe?

Morsowanie może być zdrowe, ale tylko wówczas, gdy odpowiednio się do niego przygotujmy. Kąpiel w zimnej wodzie wpływa między innymi na funkcjonowanie mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie temperatury ciała oraz termogenezę, a także poprawia krążenie krwi. Dowiedziono naukowo, że morsowanie jest także sposobem na zmniejszenie objawów chorób o podłożu reumatycznym oraz astmy. Potwierdzono naukowo, że morsowanie poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego oraz podwyższa poziom antyoksydantów w organizmie, co również ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie.

Osoby systematycznie korzystające z uroków morsowania zachwalają jego pozytywny wpływ na samopoczucie i uważają, że nie tylko przedłuża ono życie i poprawia kondycję fizyczną, ale także powoduje zatrzymanie procesów starzenia się organizmu.

Aby morsowanie nie spowodowało szoku termicznego, przeziębienia i nie stało się przyczyną powikłań, które mogą wiązać się z nieprawidłowym podejściem do kapeli w zimnej wodzie, trzeba się do niego odpowiednio przygotować nie tylko pod względem teoretycznym, ale także praktycznym.

