O tym nowotworze niewielu mężczyzn słyszało. Jak objawia się rak cewki moczowej

Rak cewki moczowej męskiej to jeden z nowotworów, które występują przede wszystkim u osób po 40. roku życia. Szczyt zachorowań przypada na wiek 60+. Jest to bardzo rzadki rodzaj nowotworu, jeżeli chodzi o płeć męską. W przypadku kobiet występuje zdecydowanie częściej ze względu na budowę cewki moczowej. Jakie objawy powoduje rak cewki moczowej? Co powinno zaniepokoić?

Rak cewki moczowej – to trzeba o nim wiedzieć!

Nowotwory układu moczowo-płciowego powodują degradację okolicznych tkanek, dając przerzuty m.in. do prącia w przypadku mężczyzn oraz pochwy w przypadku kobiet. Sporadycznie rak cewki moczowej powoduje przerzuty np. do odległych organów wewnętrznych m.in. płuc, mózgu lub wątroby. Pierwotny rak męskiej cewki moczowej jest nowotworem, który dotyka osoby po 40. roku życia. Ryzyko jego wystąpienia zwiększają stany zapalne w obrębie cewki moczowej, zwłaszcza przewlekłe zapalenia i nawracające męskie infekcje intymne o różnym podłożu. Warto wiedzieć, że rak cewki moczowej u mężczyzn znacznie częściej związany jest z procesem nowotworowym, który rozpoczyna się w okolicznych tkankach. Przypadków pierwotnego nowotworu cewki moczowej u mężczyzn opisano stosunkowo niewiele, dlatego nowotwór ten nie został jeszcze dokładnie poznany. W przypadku mężczyzn znacznie częściej mamy do czynienia z rakiem przejściowonabłonkowym, który związany jest z toczącym się równolegle procesem chorobowym w pęcherzu moczowym. Pierwotny rak cewki moczowej to najczęściej zmiana gruczołowa, która rozwija się w opuszkowo-błoniastym odcinku cewki moczowej.

Niska zachorowalność na raka cewki moczowej u mężczyzn związana jest przede wszystkim z budową anatomiczną. W przypadku kobiet krótka cewka moczowa jest zdecydowanie bardziej narażona na stany zapalne, co zwiększa też ryzyko zachorowania na schorzenia o podłożu nowotworowym.

Rak cewki moczowej – przyczyny

Nie zostały dokładnie poznane przyczyny rozwoju nowotworu cewki moczowej. Wiadomo jednak, że ryzyko zachorowania zwiększają określone czynniki. Zaliczamy do nich:

wiek,

zakażenie brodawczakiem ludzkim (wirus HPV)

schorzenia obejmujące cewkę moczową,

schorzenia dotyczące pęcherza moczowego,

schorzenia powodujące przewleką stany zapalne prącia i cewki moczowej,

wady anatomiczne cewki moczowej.

Czytaj też:

Kardiolog radzi, co jeść, by zachować zdrowie serca

Rak cewki moczowej – objawy

Objawy raka cewki moczowej są dość charakterystyczne. U mężczyzn najczęściej pierwszym objawem jest wyczuwalne zgrubienie lub guzek w okolicy cewki moczowej. Zmiana prowadzi do zwężenia cewki oraz wystąpienia problemów z oddawaniem moczu. Duże guzy mogą całkowicie uniemożliwić oddawanie moczu, jedna zdarza się to stosunkowo rzadko.

Do innych objawów raka męskiej cewki moczowej, zaliczamy m.in.:

ból prącia,

ból w okolicy krocza,

dyskomfort podczas oddawania moczu,

zmiany zlokalizowane w obrębie ujścia cewki moczowej np. owrzodzenia i ropnie,

zaburzenia podczas oddawania moczu np. brak możliwości całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego,

niezależne od mężczyzny przerywanie oddawania moczu (objaw ten towarzyszy także nowotworom prostaty),

krwawienie z cewki moczowej,

krwawienie, które pojawia się podczas ejakulacji,

ból prącia podczas wzwodu,

obecność krwi w moczu.

Objawem raka cewki moczowej jest także niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, które znajdują się w pachwinach. Schorzeniu często towarzyszy też ból promieniujący do podbrzusza, ból krzyża oraz ból ud. Nie są to jednak objawy wczesnej postaci nowotworu – najczęściej pojawiają się w przypadku naciekania okolicznych tkanek oraz przerzutów do miednicy. Objawy te towarzyszą także rakowi pęcherza moczowego, który może powodować przerzuty do cewki moczowej.