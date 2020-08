Najczęstsze infekcje intymne u mężczyzn – jakie dają objawy?

Infekcje intymne u mężczyzn zdarzają się niemal tak często, jak u kobiet. Powodują je bakterie, wirusy oraz grzyby i inne patogeny. Choć męska budowa anatomiczna nie ułatwia wnikania drobnoustrojów do wnętrza organizmu, to i tak znajdują one sposób i są w stanie zasiedlić m.in. okolice cewki moczowej. Jakie infekcje intymne najczęściej przytrafiają się mężczyznom? Jakie objawy powinny skłonić do wizyty u lekarza?

Mitem jest to, że mężczyźni nie cierpią z powodu infekcji intymnych; nieprawdą jest także twierdzenie, że infekcje intymne u mężczyzn nie powodują żadnych objawów. Zakażenia bakteryjne, wirusowe oraz pierwotniakowe u mężczyzn to częsty problem, który trzeba leczyć nie tylko ze względu na ogólny stan męskiego zdrowia, ale także stan zdrowia jego partnerki. Infekcje intymne u mężczyzn – przyczyny Przyczyn rozwoju męskich infekcji intymnych jest kilka. Pierwszą i najważniejszą są zaniedbania higieniczne. Brak właściwej higieny okolic intymnych w połączeniu np. z noszeniem ciasnej bielizny oraz odzieży to jedna z częstych przyczyn grzybicy penisa. Męskim infekcjom intymnym sprzyjają także urazy i otarcia naskórka, przygodny seks oraz stosowanie uczulających prezerwatyw lub lubrykantów. Warto wiedzieć, że przyczyną infekcji może być także seks oralny i seks analny. Do zakażenia mogą doprowadzić bakterie oraz grzyby, które bytują w przełyku i jamie ustnej (w przypadku kontaktów seksualnych z osobami chorymi np. na grzybicę) oraz w okolicy odbytu. Niekiedy przyczyna nawracających infekcji intymnych kryje się we wnętrzu organizmu. Osłabiona odporność, przebyta antybiotykoterapia, przewlekłe stany zapalne, niewłaściwa dieta, stres – te czynniki mogą zwiększać ryzyko zachorowania na infekcje intymne. Warto pamiętać, że męskie infekcje intymne to choroby, którymi można zarazić się np. podczas korzystania ze wspólnych ręczników. Czasami zakażeniu grzybicą sprzyjają częste wizyty na basenie i korzystanie pryszniców i toalet w miejscach publicznych. Najczęstsze infekcje intymne u mężczyzn Najczęściej występujące u mężczyzn infekcje intymne to: zapalenie cewki moczowej, które nie jest powodowane przez dwoinkę rzeżączki,



grzybica prącia,



opryszczka genitalna (opryszczka narządów płciowych). Do rzadziej występujących infekcji penisa zaliczają się: świerzb,



zakażenie chlamydią,



rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej. Infekcje intymne u mężczyzn – objawy Typowym objawem męskich infekcji intymnych jest ból podczas oddawania moczu oraz dyskomfort odczuwany podczas wzwodu. Objawy te występują w przypadku większości infekcji penisa oraz mogą świadczyć o poważnym zakażeniu układu moczowego. Zapalenie cewki moczowej – objawy Efektem braku higieny i ryzykownych kontaktów seksualnych bardzo często jest zapalenie cewki moczowej. W tym przypadku mamy do czynienia z chorobą o różnorodnym podłożu. Mogą powodować ją bakterie, pierwotniaki oraz grzyby. Zapalenie cewki moczowej dzielimy na: rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej,



nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej. Objawy zapalenia cewki moczowej to: ból i pieczenie podczas oddawania moczu,



ból podczas stosunku,



wyciek wydzieliny z penisa,



opuchlizna penisa. Zapalenie cewki moczowej może być powikłaniem po zakażeniu grzybiczym oraz wirusowym. Grzybica penisa – objawy Do męskich infekcji intymnych zaliczamy także grzybicę penisa. W tym przypadku stan zapalny objawia się zaczerwienieniem, pieczeniem, świądem oraz białym nalotem. Grzybica penisa wymaga leczenia miejscowego oraz leczenia farmakologicznego. Opryszczka penisa – objawy Wirus opryszczki, który atakuje okolice intymne, powoduje podobne objawy, jak w przypadku infekcji pojawiających się w okolicy ust, nosa i oczu. Ważne: opryszczka wargowa nie przenosi się na okolice intymne; zmiany powoduje wirus opryszczki genitalnej. Zakażenie następuje przez bezpośredni kontakt (seks bez prezerwatywy), jednak wirus po „zadomowieniu” się w organizmie powoduje częste nawracanie infekcji, którym może sprzyjać np. spadek odporności. Typowe objawy opryszczki genitalnej to: świąd, pieczenie i mrowienie skóry,



zaczerwienienie skóry,



pojawienie się drobnych pęcherzyków, które wypełnione są płynem surowiczym,



powstawanie owrzodzeń i trudno gojących się ranek. W przypadku rozległych zmian może pojawić się obrzęk penisa.