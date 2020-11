Hannah Setzer z oszpeconą twarzą została modelką na wybiegu. Krytycy: Ikona różnorodności

Pojawienie się 30-letniej Hannah na wybiegu miało miejsce na dorocznej imprezie RVA Fashion Week w Richmond w stanie Wirginia. Po pokazie kobieta została poproszona o reprezentowanie marki Evolve na przyszłych pokazach mody, które rozpoczną się w grudniu.

Jedyna taka okazja

Hannah otrzymała jedyną w swoim rodzaju okazję, gdy projektantka mody Emma Manis skontaktowała się z nią i powiedziała, że pasjonuje ją pokazywanie różnorodności w swojej pracy. Zaledwie kilka tygodni później Hannah stała się ikoną różnorodności, nosząc luksusowe ubrania i dumnie prezentując swoje rzeczy na wybiegu podczas pokazu mody w Richmond w Wirginii, która oglądało ponad 100 osób.

„Jestem bardzo wdzięczna Emmie za danie mi tej szansy i mam nadzieję, że nie będę musiała czekać dużo dłużej, aby zobaczyć kogoś, kto wygląda jak ja na wybiegu. Reprezentacja i różnorodność są naprawdę ważne, więc bardzo się cieszę, że mogę w ten sposób wywrzeć pozytywny wpływ” – powiedziała kobieta po zdarzeniu.

Wodniak torbielowaty na twarzy

Hannah urodziła się z wodniakiem torbielowatym, stanem, w wyniku którego na głowie i szyi pojawiły się setki cyst. Podczas operacji usunięcia torbieli krótko po porodzie doszło do uszkodzenia niektórych kluczowych nerwów twarzy, przez co kobieta nie może normalnie funkcjonować. Niektóre cysty nadal pozostały, a skupisko ich blokuje drogi oddechowe i przełyk. Hannah potrzebuje rurki do oddychania i do karmienia, aby przeżyć.

Lekarze obawiali się, że Hannah nie przeżyje niemowlęctwa, ale udowodniła, że jest silna i osiągnie sukces w życiu. Została właścicielką firmy i wpływową postacią fitness w social mediach. Bloguje pod nazwą Feeding Tube Fitness i aktywnie prowadzi kampanię na rzecz praw osób niepełnosprawnych, aby pokazać, że „dobrze jest być innym”.

