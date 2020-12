Prosty sposób na złagodzenie objawów menopauzy

Każda kobieta inaczej doświadcza menopauzy. U niektórych objawy są łagodne i szybko mijają. Dla innych jest to eksplozja uderzeń gorąca i wahań nastroju. Odpowiedni styl życia może pomóc poradzić sobie ze zmianami zachodzącymi w organizmie. Duże znacznie ma także aktywność fizyczna, która może redukować objawy menopauzy. Dotyczy to szczególnie kobiet, które przeszły terapię przeciwnowotworową. Główną korzyścią ćwiczenia jest zmniejszenie objawów depresji i objawów somatycznych, takich jak nudności, zawroty głowy, zmęczenie, bóle mięśni i stawów. Wykazano również, że podejmowanie regularnej, umiarkowanej lub energicznej aktywności fizycznej zmniejsza ryzyko innych przewlekłych chorób. W badaniu wzięło udział ponad 350 kobiet leczonych z powodu wczesnego stadium raka piersi i krwi w ciągu ostatnich dwóch lat.

Domowe sposoby na menopauzę

Kiedy zgłosimy się do ginekologa po rozpoznaniu pierwszych objawów menopauzy, istnieje duża szansa, że ten przepisze nam odpowiednie leki, które mogą znacząco zmniejszyć dyskomfort towarzyszący temu procesowi. Dość często spotykaną metodą jest tzw. THZ, czyli terapia hormonalna zastępcza, która polega na uzupełnianiu poziom hormonów poprzez dostarczanie ich sztucznych odpowiedników.

Warto jednak wiedzieć, że wiele metod łagodzących dolegliwości towarzyszące klimakterium możemy wprowadzić w domowym zaciszu i to bez konsultacji z lekarzem – choć zawsze warto poprosić ginekologa o poradę.

Niezwykle istotne jest chociażby pozostawanie w ruchu. Nie oznacza to oczywiście, że należy nadmiernie obciążać ciało, jednak aktywność fizyczna w łagodnej formie – np. poprzez jogę, pływanie czy aerobik – umożliwi nam utrzymanie dobrej kondycji i zarazem wzmocnienie kości. Dodatkowo zyskamy wówczas lepszą kontrolę nad masą ciała, gdyż w czasie menopauzy wiele kobiet zauważa pojawienie się nadmiernych kilogramów.

Jednocześnie w żadnym wypadku nie należy rezygnować z odpoczynku. Stres to jeden z czynników, który może nasilić objawy przekwitania. Dodatkowo nietrudno o uczucie napięcia i niepokoju, dlatego warto dbać o to, by rozładowywać negatywne emocje. W tym celu najlepiej oddać się po prostu swojej ulubionej czynności. Może mamy jakąś pasję, którą wcześniej porzuciliśmy z powodu braku czasu? A może od dawna nie wyszłyśmy z przyjaciółką na kawę i brakuje nam babskich pogaduszek? Wygospodarowanie chociaż kilku minut w ciągu dnia na relaks może przynieść naprawdę zbawienne skutki.

Czy możemy coś zaradzić na uporczywą suchość pochwy, która często powoduje ból w czasie stosunku? Jak najbardziej. Na rynku nie brakuje różnorodnych żeli nawilżających, które pozwalają na zmniejszenie dyskomfortu i tym samym czerpanie pełnej przyjemności z życia intymnego.

W czasie menopauzy warto też pochylić się nad… ziołami. Jeśli dotychczas raczej bagatelizowałyśmy dobroczynne właściwości melisy, pokrzywy, dziurawca, kwiatów głogu, mięty czy rumianku, to właśnie nadeszła pora, żeby bliżej je poznać. Odświeżające napary z ziół możemy pić w formie herbat, co wspomoże zasypianie albo stosować je w formie chłodnych okładów, które mogą się okazać prawdziwym ratunkiem podczas nagłych uderzeń gorąca.

