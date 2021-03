Masz nadciśnienie? Oto 3 rzeczy, o których musisz zawsze pamiętać

Jeśli masz nadciśnienie, prawdopodobnie martwisz się o to, by utrzymać je na właściwym poziomie. I faktycznie powinieneś. Dlaczego to takie ważne?

Nadciśnienie jest głównym czynnikiem ryzyka chorób serca (główna przyczyna zgonów) i udaru (czwarta najczęstsza przyczyna zgonów) i przyczynia się do ponad 1100 zgonów dziennie. Bardziej problematycznym aspektem jest to, że większości zgonów można zapobiec. Istnieją skuteczne i niedrogie metody leczenia nadciśnienia, ale mniej niż 44% przypadków nadciśnienia jest kontrolowanych. Jeśli chcesz kontrolować swoje ciśnienie krwi, oto trzy nowe odkrycia z literatury medycznej, o których powinieneś wiedzieć. Ważne jest, aby monitorować ciśnienie krwi w domu Wiele osób uważa, że najdokładniejsze pomiary ciśnienia krwi to te wykonywane w gabinecie lekarskim. Jednak badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że ciśnienie krwi w gabinecie często nie jest poprawne. Badania pokazują, że nawet 65% pomiarów ciśnienia krwi w gabinecie jest nieprawidłowych. Inne badania wykazały, że domowe pomiary ciśnienia krwi mogą być lepszym predyktorem ryzyka niż pomiary w gabinecie, a monitorowanie w domu obniża ciśnienie krwi i poprawia możliwość utrzymania kontroli. Ponadto warto wiedzieć, że najlepszym sposobem na zmierzenie ciśnienia jest spokojne siedzenie przez 5 minut. Lepiej przyjmować leki na nadciśnienie na noc Istnieje przekonanie, że w ciągu dnia ciśnienie krwi jest wyższe, więc lepiej byłoby brać leki na nadciśnienie rano. Jednak nowsze badania sugerują, że przyjmowanie leków na nadciśnienie w nocy lepiej obniża ciśnienie krwi i, co ważniejsze, może zmniejszyć ryzyko śmierci, zawału serca, niewydolności serca i udaru. Jedyne ostrzeżenie, o którym przypominają lekarze brzmi, że jeśli bierzesz lek na nadciśnienie, który jest diuretykiem, nadal może być lepiej przyjmować go rano, aby uniknąć konieczności chodzenia do łazienki w nocy. Jeśli trudno jest ci mieć kontrolę nad ciśnieniem, zapytaj lekarza, czy powodem może być problem z hormonami Od dawna wiemy, że jedną z przyczyn nadciśnienia jest podwyższenie poziomu hormonu aldosteronu. Niegdyś uważano, że jest to rzadkością. Ostatnie badania sugerują jednak, że wysoki poziom aldosteronu może być częstszą przyczyną nadciśnienia, niż myśleliśmy. W jednym artykule wykazano, że nawet 20% osób z lekoopornym nadciśnieniem może mieć wysoki poziom aldosteronu, chociaż tak naprawdę tylko około 1 na 1000 osób jest badanych. Masz moc kontrolowania swojego ciśnienia krwi. Zmiany stylu życia, takie jak regularne ćwiczenia, spożywanie wartościowych pokarmów, unikanie nadmiaru alkoholu i soli oraz utrzymywanie zdrowej wagi mogą być równie skuteczne (lub bardziej!) niż jakiekolwiek leki. Oprócz wprowadzenia zmian w stylu życia porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby sprawdzić, czy powinieneś monitorować ciśnienie krwi w domu, przyjmować leki na noc i ewentualnie wykonać badania na wysoki poziom aldosteronu.

