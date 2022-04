GIF wycofuje antybiotyk. Wykryto w nim wadę

Biotrakson zawiera substancję czynną ceftriakson należącą do antybiotyków z grupy cefalosporyn III generacji. To lek o szerokim spektrum działania, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Podaje się go w formie zastrzyków domięśniowych lub dożylnych, ponieważ substancja nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Stosuje się go w szeregu infekcji o charakterze bakteryjnym, w tym przy takich chorobach, jak:

„W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju seriiserii produktu leczniczego Biotrakson (Ceftriaxonum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 2 g” – wskazano w komunikacie wydanym przez GIF.

Szczegóły dotyczące wycofanego leku

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie Polski produktu leczniczego. Wpłynęła do niego informacja od podmiotu odpowiedzialnego, czyli Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A., o podstawach do wycofania konkretnych serii leku Biotrakson „w związku z uzyskaniem wyniku poza specyfikacją w parametrze endotoksyny w próbach archiwalnych”.

Nazwa produktu

Biotrakson (Ceftriaxonum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 2 g.

Numery wycofanych serii

25020921A, termin ważności: 09.2023,

25030921A, termin ważności: 09.2023.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdańsk.

Czytaj też:

Autoszczepionka może zdziałać cuda. Lista chorób, z których może wyleczyć, jest długa