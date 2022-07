Może zabraknąć leków na cukrzycę i leków przeciwzakrzepowych. Sprawdź, jakich

Lista leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych zagrożonych dostępnością, których nie można wywozić z kraju, publikowana jest przez Ministerstwo Zdrowia co dwa miesiące. W lipcu poszerzyła się o trzy kolejne leki.

Lek stosowany w terapii cukrzycy typu 2

Lekiem zagrożonym dostępnością jest Jardiance zawierający empagliflozynę w dawce 10 mg po 28 tabletek. Jest on stosowany w terapii cukrzycy typu 2. To nowoczesny lek z grupy tzw. flozyn. Mechanizm jego działania polega na blokowaniu białka obecnego w nerkach. Efektem działania empagliflozyny jest usuwanie glukozy z moczem, dzięki czemu spada stężenie cukru we krwi.

Lek przeciwzakrzepowy

Lekiem objętym dodatkowym nadzorem jest Pradaxa, zawierająca substancję przeciwzakrzepową dabigatran w dawce 110 mg po 30 kapsułek. Pradaxa zapobiega zakrzepom krwi w żyłach po przebytych operacjach ortopedycznych i u pacjentów z migotaniem przedsionków. Stosowana jest także w leczeniu zakrzepów krwi w żyłach nóg i płuc oraz w profilaktyce takich zdarzeń.

Preparat rozszerzający oskrzela

Na liście znalazł się lek Atrovent zawierający bromek ipratropium w postaci roztworu do inhalacji w butelce o pojemności 20 ml. Jest to preparat rozszerzający oskrzela, stosowany w stanach skurczowych dróg oddechowych.

Jakie inne leki znajdują się w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności?

W wykazie od długiego czasu figurują leki przeciwzakrzepowe, m.in.:

Clexane,

Fraxiparine,

Fraxodi,

Neoparin.

Insuliny, stosowane w leczeniu cukrzycy:

Gensulin,

Humalog,

Insulatard Penfill,

Lantus.

Immunoglobuliny dla osób z niedoborami przeciwciał

Kiovig,

Cuvitru,

Gammanorm.

Leki dla astmatyków i pacjentów cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobe płuc:

Fostex,

Spriva,

Srivasso,

Berodual.

Wiele pozycji nie posiada zamienników

Eksperci zwracają uwagę, że na liście opublikowanej przez resort zdrowia są też leki, które nie mają zamienników, co ich zdaniem stanowi zagrożenie dla pacjenta ze względu na konieczność zmiany terapii. Dotyczy to m.in. przeciwdepresyjnego leku Brintellix, przeciwzakrzepowego leku Eliquis i przeciwpadaczkowego Gabitril.

Przyczyny braku leków

Eksperci wskazują, że pandemia koronawirusa wywołała przerwy w produkcji substancji czynnych, których większość pochodzi z Azji: Chin lub Indii. Skutki tego stanu odczuwamy jeszcze obecnie.

Czytaj też:

Absurdalne dawki suplementów. Pacjentka przyjmowała witaminę D dla... koni