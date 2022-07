Udar w wieku 30 lat? To niestety możliwe

Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2013–2018, udar niedokrwienny dotyka co roku ponad 70 tys. Polaków. Średnio co osiem minut każdego dnia w Polsce ktoś doznaje udaru. Około pięciu procent stanowią osoby młode.

Dlaczego przybywa udarów u osób ok. 30–stki?

Lekarze alarmują, ze młodych ludzi z udarami mózgu przybywa. Uważają, że przyczyną mogą być:

Co jeszcze zwiększa ryzyko wystąpienia udaru?

Na większe ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego narażone są osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę i choroby serca, a także ci, u których stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu.

Co to jest udar niedokrwienny?

Udar niedokrwienny mózgu stanowi 80 proc. wszystkich udarów. Powoduje całkowite lub częściowe zakłócenie w pracy mózgu. Występuje wtedy, gdy w naczyniach krwionośnych powstaje zator i krew nie może swobodnie przepływać. Zaburzenia może powodować też spadek ciśnienia tętniczego krwi, prowadzący do osłabienia krążenia krwi w określonych obszarach mózgu.

Objawy udaru

Objawy udaru pojawiają się niespodziewanie i szybko postępują, dlatego kluczowe jest udanie się jak najszybciej do szpitala. Im wcześniej chory trafi do szpitala, tym większa szansa na wyleczenie. Nie należy lekceważyć żadnych, nawet najmniejszych objawów choroby – przestrzegają lekarze. Do najczęstszych objawów udaru należą:

osłabienie kończyny po jednej stronie ciała,

ból głowy,

bełkotliwa mowa lub splątanie,

zaburzone widzenie w jednym oku,

zaburzenie przytomności,

śpiączka.

Metoda leczenia jest ograniczona czasowo

Jak wskazują specjaliści, minimalnie inwazyjne leczenie udaru mózgu polega na wyjęciu zatoru z naczynia i uzyskaniu przepływu krwi, co może skutkować pełnym wyleczeniem. Metoda jest jednak ograniczona czasowo, najważniejsza jest więc szybka reakcja.

Czytaj też:

Szok termiczny, krwotok z nosa, a nawet zawał serca. Te napoje są groźne w upał