Dorośli cukrzycy o zmianie zasad refundacji CGM: „Myślimy o przyszłości z większym spokojem”

Minęły dwa miesiące, odkąd cukrzycy w Polsce funkcjonują w nowej rzeczywistości. Do tej pory CGM-y (continuous glucose monitoring, czyli ciągły pomiar glikemii) były refundowane wyłącznie dla osób do 26 roku życia. Gdy któryś z pacjentów przekroczył ten wiek, musiał sam płacić za sprzęt. Diabetycy nie zgadzali się z takimi zasadami, argumentując to tym, że cukrzyca nie znika, gdy im przybywa lat. W praktyce wyglądało to tak, że osoby, które nie miały zasobów finansowych, rezygnowały z ciągłego monitorowania glikemii.

Zwłaszcza, że 26 lat to wiek, w którym młody człowiek zwykle dopiero zaczyna zarabiać własne pieniądze. Wyprowadza się od rodziców, często w tym okresie zakłada rodzinę, niektórzy spodziewają się dziecka. Dodatkowe obciążenie w wysokości kilkuset złotych miesięcznie przerastało możliwości finansowe wielu diabetyków. Miało to swoje konsekwencje. Rezygnacja z systemów monitorowania skutkowała utratą kontroli glikemii, co z kolei prowadziło do rozwoju powikłań choroby, m.in. do epizodów hipoglikemii.

Z pacjentami chorymi na cukrzycę na co dzień pracuje Wioletta Zych-Haglauer, pielęgniarka i edukatorka diabetologiczna. Jako osoba, która sama od 20 lat choruje na cukrzycę typu 1, uważa tę zmianę za przełomową. Obserwuje duże zainteresowanie tematem także u nastolatków i rodziców małych diabetyków. – To, o co walczyliśmy przez wiele lat, nareszcie stało się faktem. Dzięki temu cukrzycy myślą o przyszłości z większym spokojem – mówi.

Kryteria refundacji dla osób powyżej 26 roku życia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2022 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wątpliwości cukrzyków i lekarzy

Wniosek na refundowany system CGM mogą wystawiać lekarze różnych specjalności – to zmiana, która wzbudza sceptycyzm części środowiska lekarskiego. Można usłyszeć głosy, że lekarze innych specjalności niż diabetologia wymagają edukacji w tym zakresie. Podobnie jak seniorzy – wielu z nich zamiast nowoczesnych technologii wybiera tradycyjne rozwiązania.

Musi jednak upłynąć jeszcze więcej czasu, zanim z nowymi zasadami oswoją się zarówno pacjenci, jak i lekarze diabetolodzy. Niektóre z zapisów zarządzenia budzą wątpliwości i rodzą pytania. Dlatego Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wydał oświadczenie.

„Doświadczenie pierwszych tygodni funkcjonowania nowych zasad refundacji zarówno dla zespołów terapeutycznych jak i pacjentów pokazuje, że przy złożoności zapisów i różnic wynikających z wieku oraz stosowanej terapii istnieje potrzeba odpowiedzi na uzasadnione pytania” – czytamy na stronie ZGPTD. Szczegółowe wyjaśnienia dot. wątków w zapisach refundacyjnych można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Wniosek na CGM pacjent może otrzymać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy ze specjalizacją w następujących dziedzinach:



diabetologii,

endokrynologii i diabetologii dziecięcej,

endokrynologii i pediatrii,

kardiologii,

endokrynologii,

geriatrii,

położnictwie i ginekologii,

perinatologii,

endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,

pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii.

Kontynuacja zlecenia możliwa jest przez pielęgniarkę lub położną zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

