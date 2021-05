Anemia sierpowata u dzieci – co powinien wiedzieć rodzic?

Anemia sierpowata (SDC) to schorzenie zwane w literaturze medycznej także niedokrwistością sierpowatokriwnkową. Bierze swoją nazwę od krwinek czerwonych, które przybierają kształt sierpa, gdy w specyficzny sposób wytwarzana jest hemoglobina. Te sierpowate komórki nie tylko łatwiej się rozkładają, ale mogą też zatykać małe naczynia krwionośne, co prowadzi do bólu i uszkodzenia narządów.

Dziedziczenie anemii sierpowatej u dzieci

Jak wyjaśnia serwis Harvard Health, każdy z nas ma dwa geny, które decydują o rodzaju hemoglobiny – po jednym od każdego z rodziców. Osoby z niedokrwistością sierpowatą mają dwie kopie genu sierpowatego, odziedziczone po obojgu rodzicach. Jeśli ktoś ma jedną kopię, ma „cechę sierpowatą”, co oznacza, że jest nosicielem genu. Kiedy matka i ojciec są nosicielami pojedynczych uszkodzonych genów, ryzyko, że dziecko będzie miało w pełni rozwiniętą chorobę wynosi 25 proc. Ma również 25 proc. szans, że będzie wolne od mutacji.

Chociaż istnieją pewne problemy związane z cechą niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, ludzie są na ogół zdrowi. Większość przypadków anemii sierpowatej rozpoznaje się w okresie noworodkowym, podczas badań przesiewowych. Dzieci z tą chorobą są bardziej narażone na wiele problemów zdrowotnych, w tym ból, infekcje, problemy z oddychaniem i niebezpieczny obrzęk śledziony.

Problemy mogą wystąpić w życiu dorosłym

Tak jak w przypadku wielu chorób przewlekłych, powikłania niedokrwistości sierpowatokrwinkowej stają się bardziej skomplikowane i poważne, gdy dzieci stają się dorosłe. Wzrasta ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych takich jak infekcje, problemy z nerkami, zakrzepy krwi i udar. Wczesne nawiązanie kontaktu z pediatrą oraz ze specjalistami w zakresie chorób krwi może pomóc w zapobieganiu powikłaniom choroby.

Nastolatki z niedokrwistością sierpowatokrwinkową muszą zdrowo się odżywiać, ćwiczyć, pić dużo płynów, wysypiać się, unikać spożywania alkoholu i innych substancji. Możesz ich w tym wesprzeć, czyniąc zdrowe nawyki częścią codziennego życia rodzinnego.

Pozwól swojemu nastolatkowi czas sam na sam z lekarzem. Anemia sierpowata może wpływać na takie dziedziny życia jak seks. Czasami powoduje dysfunkcje seksualne, przedłużające się erekcje lub ból podczas seksu. Ważne jest, aby młoda osoba edukowała się na temat choroby i rozumiała procesy, jakie zachodzą w jej organizmie oraz była pod stałą kontrolą lekarza.

